Дорогие окна в Одессе

Немецкая компания REHAU представлена на рынке 60 лет и зарекомендовала себя как надёжный производитель энергосберегающих профильных систем. Несмотря на то, что это SYNEGO и GENEO являются одними из самых дорогих окон в Одессе, спрос на них стабильно остаётся высоким. Продукция от REHAU превосходит конкурентов по всем характеристикам, а потому стоят своих денег. На все окна Rehau предоставляется гарантия от 10 до 15 лет.

Характеристики основных моделей

На рынке Одессы компание НОВИКОН представлено несколько модификаций профильных систем от бренда REHAU. Они отличаются по габаритам, эстетическим свойствам и другим параметрам. Ассортимент продукции позволяет реализовать проект любой сложности.

REHAU SYNEGO

Оконная система REHAU SYNEGO с монтажной глубиной в 80 мм характеризуется исключительными свойствами к термоизоляции. За счёт наличия 7 камер в раме и 6 камер в створке удаётся снизить расходы на отопление дома до 45 %. Наличие двух контуров уплотнителей обеспечивают полную защиту от влаги и сквозняков.

Для создания двухслойного, технологичного профиля используется лёгкое фиброволокно. За счёт этого снижается общая масса конструкции.

Преимущества профильных систем REHAU SYNEGO

Длительное воздействие шума негативно влияет на человека. Окна ПВХ с профильной системой SYNEGO обеспечивают повышенный комфорт, защищая от внешнего шума.

Поверхность профиля производится с применением инновационной технологии High Definition Finishing (HDF). За счёт идеально ровного и гладкого покрытия, окна REHAU SYNEGO надолго остаются чистыми. За профилем легко ухаживать простыми моющими средствами.

Окна SYNEGO отличаются и широким многообразием дизайнерских решений. Немецкий производитель реализует профиль во многих оттенках и даже текстурах дерева. Конструктивное исполнение REHAU SYNEGO практически не имеет ограничений, сохраняет свой блеск на долгие годы (не подвержено воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков).

Несмотря на высокую цену окон в Одессе REHAU SYNEGO, данный профиль позволяет сэкономить на отоплении, сохранит уют в доме и прослужит долгие годы.

Данный профиль является тёплым. Подходит для производства окон в квартирах и коттеджах с повышенными тепловыми характеристиками. Имеет высокий коэффициент препятствия теплопередачи.

Данная оконная система предназначена для остекления квартир и коттеджей, решает следующие задачи:

Остекление помещений с повышенными требованиями к энергосбережению. Остекление помещений с тепловыми характеристиками выше среднего. Снижение расходов на отоплении и кондиционирование помещений.

REHAU GENEO

Профиль REHAU GENEO представлен на рынке компанией НОВИКОН несколько лет и доказал указанные производителем высокие показатели качества. Заявленную цену окон, выполненных из данной системы, может позволить себе не каждый, однако они полностью оправдывают свою стоимость.

REHAU GENEO изготовлены из технологичного материала Rau-Fipro, который является индивидуальной разработкой немецкого бренда. Нет необходимости в усиленном армировании профиля, усиливающего конструкцию. Это снижает массу оконной рамы и, следовательно, нагрузку на фурнитуру, увеличивая срок её эксплуатации.

Высокая цена пластикового окна GENEO полностью оправдана, так как профиль обладает целым рядом других преимуществ:

Высокие уровень звукоизоляции, что позволяет снизить шум более чем в два раза. Теплоизоляция, позволяющая сохранить до 76% тепла, которая сравнима с толщиной кирпичной стены в 1,4 метра. Сверхпрочный профиль, обладающий высоким уровнем взломоустойчивости. Высокое качество, надёжность. Может применяться для интерьерных решений (каширование, витраж, раскладка, необычная форма).

Окна с профилем GENEO намного легче аналогов, но не уступают им в прочности. Материал Rau-Fipro позволяет избавиться от «мостиков холода». REHAU GENEO особенно актуален для владельцев домов или квартир с индивидуальным отоплением. В профиле реализовано сразу три слоя уплотнения высокого качества, которые также применяются в аэробусах.

Стеклопакеты, которые могут быть установлены в окна REHAU GENEO

Энергосберегающие – данные стеклопакеты обладают светоотражающими свойствами за счёт особого покрытия. Способны сохранить тепло в доме даже во время сильных морозов. Шумопоглащающие – изготовлены из стёкол разной толщины с заполнением пустот инертным газом. Данные виды окон способны снизить уровень шума практически до нуля даже вблизи оживлённых трасс. Мультифункциональные – стекло покрывается несколькими разными слоями, что даёт возможность не только сохранить тепло в помещении, но и снизить его поступление снаружи летом. Противоударные – для производства данных стеклопакетов используется закалённое стекло, дополнительно покрытое противоударной плёнкой. Такие она не боятся сильных ударов и станут преградой для злоумышленников.

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Металлопластиковые профили от немецкого производителя идеально подходят под климатические условия Одессы с её постоянными перепадами температуры. Стеклопакеты, реализуемые данным брендом, обладают отличными свойствами звукоизоляции, шумоизоляции, вентиляции, защитой от взлома.

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