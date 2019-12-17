Володимир Кулак став радником при Львівській ОДА

Тернополян Володимир Кулак, який бореться з медичним свавіллям в Україні, через яке у нього загинув син, став радником при Львівській ОДА.

Вчора, 16 грудня, розпочалася робота Офіс позаштатних радників при Львівській облдержадміністрації. Серед присутніх був і Володимир Кулак.

До цього консультативно-дорадчого органу входить голова та позаштатні радники, що формуватимуть кластери груп радників за функціональними напрямками роботи при обласній державній адміністрації.

Кожен позаштатний радник аналізуватиме не лише різні суспільні процеси, а й вноситиме пропозиції щодо вдосконалення, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів облдержадміністрації.

До слова, кожен охочий та готовий віддавати себе для роботи у спільній справі може долучитися до команди.

«Офіс радників – відкритий для всіх! Ми залучатимемо експертів не лише з України, а й з-за кордону. А ті, хто проявлять ініціативність стануть позаштатними радниками у різних галузях», – каже голова Офісу позаштатних радників при ЛОДА Галина Янко.