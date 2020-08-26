Диклофенак натрия является сильнодействующим раствором для инъекций.

Общая характеристика:

Международное название: diclofenac [(2,6-дихлорфенил) амино] фенил] ацетат.

Его применяют если вы страдаете:

– воспалительными и дегенеративными процессами ревматизма;

– ревматоидным артритом;

– анкилозирующим спондилитом;

– остеоартрите;

– вертебральным болевым синдромом;

– острой подагрой;

– тяжёлой мигренью.

Он способствует быстрому лечению и восстановлению после операции.

Особенности применения

Противопоказан препарат при гиперчувствительности к действующему веществу, аллергических реакциях на составляющие, при язве желудка или кишечника, кровотечениях или перфорации, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, если вы перенесли инфаркт миокарда или инсульт. Запрещен при беременности и при кормлении грудью, а также детям. Перед использованием стоит проконсультироваться с врачом, строго придерживаясь конкретной дозировки. Не занимайтесь самолечением.

Вводится внутримышечно и короткий период времени в небольших дозах. Не использовать больше 2 дней. С целью предупреждения повреждения нервозных или же иных тканей надо выполнять надлежащие критерии. 1 ампула 75 мг в день вводится в верхний внешний раздел большой ягодичной мышцы. Лекарство может вызвать побочные эффекты, которые детально указаны в инструкции. Если возник один из перечисленных симптомов, необходимо прекратить использование. После введения воздержитесь от управления автомобилем и выполнения видов деятельности, которые требуют концентрации.

Обязательно обратите внимание, что в ампуле жидкость должна быть прозрачная с неким специфическим запахом. Ни в коем случае не смешивайте с другими инъекциями. Другие растворы могут идти как добавки, но вы можете столкнуться с проблемой перенасыщения, что приведет к образованию кристаллов или осадка. При покупке смотрите на дату изготовления. Если вы будете совершать заказ на сайте Аптеки Доброго дня, сотрудники тщательно проверяют все сроки и придерживаются всех норм хранения. Также здесь всегда низкие цены и выгодные условия доставки. Храните в недоступном для детей месте в при определенной температуре. Не замораживайте. Упаковка должна быть целая, а ампулу невредимы. Отпускается только по рецепту доктора. Берегите свое здоровье и своих близких и покупайте лекарства только у проверенных производителей.