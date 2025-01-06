Майже 60 спецмашин розчищають дороги Тернопільщини

Оперативно про ситуацію на дорогах області

♦️ Станом на ранок, 6 січня, ускладнень у русі не зафіксовано. Проїзд дорогами державного значення забезпечений.

Упродовж вихідних в області спостерігалися опади у вигляді снігу та місцями пориви вітру.

♦️ Для забезпечення проїзду залучено 85 дорожніх робітника та 58 спецмашин, які прогортали та посипали дороги, виконували допоміжні роботи. Загалом за вихідні використано 1200 т протиожеледної суміші піску та солі.

Роботи з розчищення та посипки тривають.

‼️ Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, не перевищувати дозволену швидкість та слідкувати за дистанцією.