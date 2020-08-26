У Тернополі змагались легкоатлети з усієї області, Львова та Івано-Франківська

Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2003-2004, 2005 р.н. і молодших впродовж двох днів тривав у Тернополі. Участь у деяких видах взяли також і юніори та дорослі. Бігові та стрибкові види проходили на міському стадіоні, а метальники змагались у секторах стадіону ТНПУ ім. В.Гнатюка. Організаторами заходу виступили Федерація легкої атлетики Тернопільської області спільно з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Незважаючи на літню пору, в чемпіонаті виступали легкоатлети з десяти команд області та команди з Івано-Франківська і Львова. Ці змагання ще мали статус і відбіркових для участі в чемпіонатах України, які проходитимуть у Луцьку з 26 до 30 серпня.

Після піврічних карантинних заходів як тренери, так і їх учні із задоволенням змагались на доріжках та секторах стадіону, а кращі наші атлети показали непогані результати. Як повідомляє Федерація легкої атлетики області, насамперед треба відзначити вихованку Бережанської ДЮСШ Когут Тетяну, яка пробігла 800 м з результатом вище першого дорослого розряду (2.20,2 сек).

Високі результати, як для свого віку, показали й інші учасники: в бігу на 1500 м Ревнюк Андрій (4.17,6 сек); на 800 м – Марущак Діана; 100 м – Чижевська Вероніка (13.6 сек); в спортивній ходьбі на 1км – Ронталюк Софія (5.10,0 сек); в стрибкових дисциплінах – в висоту – Міхеєва Дар’я (160 см), Варушичев Ілля (170 см); в довжину та потрійному стрибку – Танасійчук Ігор (6.30 м та 14.20 м); в довжину – Ігнатова Ірина (4.33 м). Не відстали і метальники: метання спису 700 г – Петришин Степан (53.06 м), Мостова Дарина (30.25 м); в штовханні ядра 5 кг – Навроцький Олексій (12.74 м); в метанні молота – Кацалап Ангеліна (35.60 м). Бажаємо нашим легкоатлетам успішного виступу на чемпіонаті України.

Інші фото зі змагань можна переглянути на сторінці Федерації легкої атлетики області у соцмережах