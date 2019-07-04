Випускний в унікальному навчальному закладі на Тернопільщині, де навчаються тільки дівчата (Фото)

У Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувся Х ювілейний День подяки колегіуму для дівчат «Знамення», який знаменує завершення навчального року у цьому унікальному закладі.

Традиційно свято розпочалося з подячної Архиєрейської Божественної Літургії, участь у якій взяли вихованки, вчителі, працівники колегіуму, батьки та родичі випускниць. Очолив Богослужіння о. єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк), у співслужінні адміністратора собору Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитра Квича та інших священнослужителів.

В часі проповіді владика Теодор наголосив, що «Пресвята Богородиця, ще з 13 століття, складає свої молитви за нас та приносить їх своєму Синові. Так і в цей день ми хочемо поручити Пресвятій Богородиці наших дівчат з колегіуму «Знамення», а зокрема випускниць» [відеозапис проповіді].

«Дорогі дівчата, візьміть настанови Христа, збережіть їх у своєму серці впродовж цілого життя. Ви розпочинаєте серйозний етап вашого життя. Нехай Господь вас сьогодні благословить на подальшу дорогу, а Пресвята Богородиця покриє вас своїм Покровом», – благословив випускниць владика.

Після Богослужіння депутат Верховної Ради України п. Микола Люшняк, начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації п. Ольга Хома вручили випускницям атестати про здобуття повної загальної середньої освіти у 2019 році. Владика Теодор благословив кожну випускницю на добру та щасливу життєву стежину. Десятий ювілейний випуск колегіуму особливий, адже є найбільшим за 11 років існування закладу.

Опісля відбулася урочиста академія приурочена закінченню навчального року, на якій випускниці щиро дякували вчителям, батькам та усім хто спричинився до їхнього навчання та перебування у Зарваниці. З привітальним словом до колегіанток звернулася п. Ганна Зварич – заступник начальника управління-начальник відділу реформування освітньої діяльності управління освіти і науки Тернопільської ОДА та засновниця колегіуму «Знамення».

«Любіть життя і завжди слідуйте за своїм серцем. Майбутнє у ваших руках. Будьте міцними і сильними, не втрачайте відваги перед труднощами. Формуйте свій характер, аби вміти бути радісними, добрими і люблячими. Здійсніть свої мрії!» – наголосила п. Ганна. На святі також були присутні і випускниці колегіуму минулих років.

Також особливою для колегіаток стала зустріч з архиєпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Василієм (Семенюком). Митрополи щирими словами привітав випускниць із закінченням колегіуму та уділив кожній архиєрейське благословення.

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