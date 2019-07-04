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Випускний в унікальному навчальному закладі на Тернопільщині, де навчаються тільки дівчата (Фото)

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У Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувся Х ювілейний День подяки колегіуму для дівчат «Знамення», який знаменує завершення навчального року у цьому унікальному закладі.

Традиційно свято розпочалося з подячної Архиєрейської Божественної Літургії, участь у якій взяли вихованки, вчителі, працівники колегіуму, батьки та родичі випускниць. Очолив Богослужіння о. єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк), у співслужінні адміністратора собору Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитра Квича та інших священнослужителів.

В часі проповіді владика Теодор наголосив, що «Пресвята Богородиця, ще з 13 століття, складає свої молитви за нас та приносить їх своєму Синові. Так і в цей день ми хочемо поручити Пресвятій Богородиці наших дівчат з колегіуму «Знамення», а зокрема випускниць» [відеозапис проповіді].

«Дорогі дівчата, візьміть настанови Христа, збережіть їх у своєму серці впродовж цілого життя. Ви розпочинаєте серйозний етап вашого життя. Нехай Господь вас сьогодні благословить на подальшу дорогу, а Пресвята Богородиця покриє вас своїм Покровом», – благословив випускниць владика.

Після Богослужіння  депутат Верховної Ради України п. Микола Люшняк, начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації п. Ольга Хома вручили випускницям атестати про здобуття повної загальної середньої освіти у 2019 році. Владика Теодор благословив кожну випускницю на добру та щасливу життєву стежину.  Десятий ювілейний випуск колегіуму особливий, адже є  найбільшим за 11 років існування закладу.

DSC 5362Опісля відбулася урочиста академія приурочена закінченню навчального року, на якій випускниці щиро дякували вчителям, батькам та усім хто спричинився до їхнього навчання та перебування у Зарваниці. З привітальним словом до  колегіанток звернулася п. Ганна Зварич – заступник начальника управління-начальник відділу реформування освітньої діяльності управління освіти і науки Тернопільської ОДА та засновниця колегіуму «Знамення».

«Любіть життя і завжди слідуйте за своїм серцем. Майбутнє у ваших руках. Будьте міцними і сильними, не втрачайте відваги перед труднощами. Формуйте свій характер, аби вміти бути радісними, добрими і люблячими. Здійсніть свої мрії!» – наголосила п. Ганна. На святі також були присутні і випускниці колегіуму минулих років.

Також особливою для колегіаток стала зустріч з архиєпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Василієм (Семенюком). Митрополи  щирими словами  привітав випускниць із закінченням колегіуму та уділив кожній архиєрейське благословення.

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