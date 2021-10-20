Сподівався на високі заробітки, а потрапив у борги. Як шахрай ошукав довірливого хлопця з Тернопільщини

23-річний парубок з Тернопільщини у соціальній мережі знайшов оголошення про те, що один із банків пропонує роботу з високою оплатою. Йому сподобалося, що працювати можна з дому. Через месенджер хлопець зв’язався з автором оголошення. А далі став виконувати його вказівки для начебто працевлаштування, пише Експрес.

— Псевдопрацівник фінансової установи переконував, що для успішної роботи кандидат повинен виконати кілька простих інструкцій зі своєю банківською карткою, — каже Андрій Василик, заступник начальника відділу комунікації обласної поліції. — Хлопець детально виконав усі вказівки і вже чекав, коли зможе розпочати роботу. Утім запрошення до офісу банку так і не надходило. Через деякий час хлопець пішов зняти гроші з картки, на якій мав декілька сотень гривень. Але там було порожньо. Звернувся в банк, аби з’ясувати, куди поділися кошти. Там йому повідомили про оформлений на нього кредит — 11 тисяч гривень. Утім цих грошей на картці не було, адже їх зняли шахраї.

— Як не потрапити в таку халепу?

— Найімовірніше, аферист випитав у хлопця дані банківської картки та інші персональні дані й скористався ними для оформлення позики. Це дуже популярна схема шахрайства, — зауважує Руслан Болгов, експерт з кібербезпеки. — Порада тут проста: нікому не довіряти даних своєї картки. Крім того, можна встановити заборону брати кредит у фінансових установах від власного імені. Це слід зробити через онлайн-банкінг або Українське бюро кредитних історій, оформивши заборону для отримання позики на ваше ім’я.