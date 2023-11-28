Ефективні процедури для омолодження обличчя

Кожна жінка прагне виглядати молодо та залишатися привабливою настільки довго, наскільки це можливо. На щастя, з можливостями сучасних апаратів, підтримувати здоровий стан шкіри можливо з легкістю. Однією з таких процедур, що надається у приватній клініці, є біоревіталізація обличчя – ін’єкційний спосіб омолодження, яким залишилися задоволені безліч жінок.

Ін’єкційні процедури

Серед великого різноманіття доступних процедур, саме ін’єкційні їх види отримали якомога більше позитивних відгуків, адже коштом введення діючих речовин в глибокі рівні епідермісу, вони можуть діяти дуже ефективно та помітно вже після першої процедури. Серед таких процедур, що проводять спеціалісти клініки Родина у Львові, найпопулярнішими є:

Біоревіталізація обличчя. Процедура в косметологічній ґалузі, що здатна помітно омолодити шкіру обличчя. Вона часто використовується з метою відновлення шкіри після різноманітних пошкоджень: аварії, іншого нещасного випадку. Процедура проводиться на очищену шкіру обличчя або іншої ділянки тіла, вона повинна бути в тонусі. Лікар має відлущити шкіру для того, щоб пори більше розкрилися та процедура пройшла дійсно ефективно. Під час процедури лікар вводить спеціальний гіалуроновий гель в шкіру, що містить ще у своєму складі амінокислоти, вітаміни, інші корисні та поживні речовини. Введення проводиться за допомогою тонких наборів або мікроканюл, що мають змогу проникати дуже глибоко під шкіру. Після його введення, лікар робить розподіляючий масаж для рівномірного розподілу гелю та покращення кровообігу – так процедура пройде ще ефективніше. Реабілітація зазвичай не займає багато часу та результати стануть помітними вже через декілька днів. А саме пацієнт побачить зменшення зморшок та виразок, помітне зволоження та підвищений тонус шкіри.

Мезотерапія. Ін’єкційна процедура, що включає введення під шкіру так званого «коктейлю» з поживних речовин, що включають в себе вітаміни, амінокислоти, антиоксиданти тощо. Набір цих елементів розраховується окремо для кожної людини, спираючись на її запит та бажаний результат. Вводяться ці компоненти коштом мікро голок руками спеціаліста або спеціальними апаратами. Часто косметологи використовують гіалуронову кислоту, як основу, адже саме вона здатна швидко зволожити шкіру, а це є головною умовою для успішного розгладження зморшок та надання бажаного тонусу.

Звертаючись за послугами до досвідченого косметолога, ви завжди можете обрати певну процедуру, яка вам найбільше сподобається та дізнатися більше про неї від самого лікаря. Кваліфікований спеціаліст завжди помітить, що саме варто зробити з вашим обличчям, відштовхуючись від візуального стану шкіри на цей момент.