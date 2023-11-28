Права рука Надала – Вікторія Остапчук має квартиру, гараж і два приміщення у скандальному будинку

Багатолітня заступниця міського голови Тернополя Вікторія Остапчук минулого року стала власницею квартири, гаража та двох приміщень у будинку, який зі скандалами та протестами збудувала фірма покійного «гаманця» Сергія Надала – Михайла Гладкого. Про це пише Політерно.

На початку 2012 року, під час першої каденції Сергія Надала, Тернопільська міська рада віддала в оренду ТОВ «Акваріум-1» 39 сотих землі на вулиці Миру. Компанія, яку пов’язували з депутатом міськради від ВО «Свобода» та головою земельної комісії Михайлом Гладким, у тому ж році отримала містобудівні умови та обмеження. Земельна ділянка охоплювала 24 сотих автостоянки та 15 сотих скверу.

20 травня 2015 року, враховуючи суспільний резонанс, спричинений можливим будівництвом готельно-розважального комплексу, видані у 2012 році містобудівні умови та обмеження були скасовані.

Саме Вікторія Остапчук – заступниця Сергія Віталійовича та його давня соратниця з часів роботи у податковій – розповідала тернополянам про те, що нічого будувати на місці автостоянки не будуть.

«Враховуючи суспільний резонанс, спричинений будівництвом готельно-розважального комплексу з автомийкою самообслуговування, а також неодноразові звернення громадян, рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою вул. Миру, 4В, на будівництво готельно-розважального комплексу з автомийкою самообслуговування надані ТОВ «Акваріум-1» – скасовано», – йшлося у листі-відповіді на петицію тернополян авторства Вікторії Олександрівни.

Але це була відверта брехня, адже паралельно з відписками міськради у суді було скасовано рішення виконкому ТМР про скасування містобудівних умов і обмежень щодо зазначеної земельної ділянки. Іншими словами – устами своєї заступниці Сергій Надал розповідав про те, що жодного будівництва на Миру не буде і, в той же час, руками кишенькових суддів сприяв будівельній афері Михайла Гладкого.

8 серпня 2018 року на сесії ТМР було затверджено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення площею 0,39 га для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою вул. Миру, 4в – все тій же ТОВ «Акваріум-1» Михайла Гладкого.

У липні 2019 року було видано нові містобудівні умови і обмеження – щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражем. Висота будинку до 40 метрів.

І знову Вікторія Остапчук виступила адвокатом будівництва – на цей раз відносно меж скверу. Після попередньої брехні, ця тендітна й люб’язна жінка знову пообіцяла врахувати пропозиції, викладені у черговій петиції жителів мікрорайону. Але і на цей раз все залишилося на своїх місцях.

Будинок збудували за кілька років попри протести громадськості й зауважень земельних та екологічних фахівців.

І о чудо, відразу 4 об’єкти в елітному житловому комплексі – квартира, гараж та два нежитлових приміщення – опиняються у власності Вікторії Остапчук, яка старанно відпрацювала роль юридичного супроводу та звукової завіси, коли було потрібно.

Звісно, усі ми маємо повірити, що нерухомість на Миру, 4В куплена пані Вікторією за її власні і чесно зароблені кошти.