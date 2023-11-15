Еко сумка з принтом: правила догляду

Еко сумки шопери вже зайняли важливе місце у нашому повсякденному житті, витіснивши звідти шкідливі пластикові пакети. Сьогодні це не лише функціональна річ, а і стильний аксесуар, який чудово підходить як до спортивного стилю, так і офісного. Друк на екосумці також може відігравати роль додаткової реклами на різних масових закладах як один з елементів промо роздачі. Щоб така чудова та корисна річ прослужила якомога довше, потрібно правильно за нею доглядати.

Догляд за еко сумкою з бавовни

Що стосується самої бавовни, то як тканина вона невибаглива у догляді, тому і не потребує якихось особливих зусиль. Є декілька порад, дотримуючись яких можна продовжити термін користування такою річчю та зберегти їй гарний вигляд.

Сумку з бавовни прати вручну, при цьому намагайтеся сильно не терти в районі нанесення малюнку. Якщо використовуєте машинне прання, то на делікатному режимі при температурі 30 – 40 градусів та на віджимі в 400 обертів. При такому температурному режимі сумка не змінить своєї форми, “не осяде”, а малюнок не втратить своєї яскравості та не потріскається. Не використовувати хлорвмісні засоби для прання, не відбілювати такі вироби. При сушінні сумку краще вивернути внутрішньою частиною назовні з міркувань збереження якості зображення на ній. Прасувати таку сумку теж краще з тієї сторони, де немає малюнка або використовуйте парогенератор. Використовуючи сумку із бавовни при шопінгу, намагайтеся сильно не навантажувати її, не більше 5 кг. Краще розділити продукти на декілька сумок, якщо робите великі закупки.

Як доглядати сумку зі спанбонду?

Спанбонд – це синтетичний матеріал, який виготовляється з тонких волокон полімеру. Широко застосовується для пошиття великих багаторазових шоперів. Сумки із спанбонду здатні витримувати великі навантаження, не піддаючись при цьому деформації.

Що стосується догляду, то зазвичай сумки з такого матеріалу не перуть. Достатньо просто пройтись по поверхні вологими серветками. Спанбонд – тканина, яку категорично не можна піддавати дії високих температур, тому утримуйтесь від прасування такої речі. Якщо з якихось причин сумка втратила форму, то просто підвісьте її на пару годин і вона прийме первісний вигляд.

Сумки з плащової тканини

Ну і декілька слів скажемо про догляд за сумками, виготовленими з плащової тканини. Таку сумку, якщо вона забруднилася, слід прати руками. Якщо використовуєте машинне прання, то на делікатному режимі. Не можна відбілювати таку річ. Прасування проводити тільки на мінімальному режимі або крізь тонку тканину, щоб не зіпсувати тканину.

При правильному догляді еко сумка прослужить довго і зображення не втратить своєї яскравості. Ну а якщо стара сумка вже набридла, то завжди можна замовити обновку на сайті PNG studio.