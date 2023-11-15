Ірину Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»

Кримінальне провадження по низці статей, звільнено з посади професора університету.

Зазначається, що мовознавицю звільнено з «Львівської політехніки» на підставі п. 3 ст. 41 КЗпП – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Ситуацію вже прокоментував Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він наголосив, що студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій.

“Саме зі студентів розпочалася Революція Гідності в Україні, яка остаточно закріпила нас на євроінтеграційному шляху. Починаючи з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, свої родини та свої цінності.

Цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав. Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема.”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.

“Дякую кожному і кожній за небайдужість, вміння відстоювати та захищати свої цінності. Це фантастична риса українців – студентів і молоді.

Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки.”, – узагальнив Лісовий.