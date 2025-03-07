Елайнери чи брекети? Що вибрати для вирівнювання зубів?

Коли йдеться про виправлення прикусу, пацієнти часто вагаються між двома варіантами – брекетами та елайнерами. Обидві системи ефективні, але мають суттєві відмінності.

Брекети:

Закріплюються на зубах і не знімаються до завершення лікування. Підходять для складних випадків неправильного прикусу. Можуть спричиняти дискомфорт та подразнення слизової. Потребують ретельного догляду через складність чищення. Видимі, навіть якщо використовуються керамічні або сапфірові моделі.

Елайнери:

Це прозорі знімні капи, які поступово виправляють прикус. Майже непомітні на зубах. Комфортні у використанні, не травмують ясна та слизову. Легко знімаються під час прийому їжі та чищення зубів. Підходять для виправлення середніх і легких дефектів.

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Як проходить лікування елайнерами: терміни, контроль і процес корекції

Процес виправлення прикусу за допомогою елайнерів складається з кількох етапів:

Консультація у стоматолога – лікар оцінює стан зубів, робить панорамний знімок та цифровий скан зубного ряду. Створення 3D-моделі посмішки – пацієнт бачить, як зміняться його зуби після лікування. Виготовлення індивідуальних елайнерів – серія кап виготовляється під конкретні потреби пацієнта. Початок лікування – кожен комплект елайнерів носиться протягом 10-14 днів, поступово зміщуючи зуби у правильне положення. Регулярні огляди у стоматолога – контроль за процесом лікування кожні 1-2 місяці. Завершення лікування – після досягнення бажаного результату використовується ретейнер для закріплення ефекту.

Середній термін лікування елайнерами – від 6 до 18 місяців, залежно від складності випадку.

Скільки коштує вирівнювання зубів? Вартість та фактори, що впливають на ціну

Ціна лікування елайнерами залежить від таких факторів:

складність виправлення прикусу;

кількість необхідних елайнерів;

тип матеріалу та бренд кап;

кваліфікація лікаря та рівень клініки.

У порівнянні з брекетами, елайнери можуть коштувати дорожче, але їх комфорт, естетика та простота у догляді виправдовують витрати.

Які помилки допускають пацієнти при використанні елайнерів?

Щоб лікування було ефективним, важливо уникати типових помилок:

Недостатній час носіння – елайнери потрібно носити не менше 22 годин на добу. Відсутність гігієни – неправильний догляд за капами може призвести до утворення нальоту. Порушення графіка заміни – якщо носити один комплект довше або менше рекомендованого терміну, лікування може не дати бажаного ефекту. Ігнорування рекомендацій лікаря – регулярні візити до ортодонта необхідні для контролю та корекції лікування.

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