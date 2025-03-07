Внаслідок нічної атаки на Тернопільщині школи двох громад перевели на дистанційне навчання

Вночі російські війська знову атакували Тернопільщину. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури у Великоберезовицькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням тиску в газовій мережі.

На щастя, постраждалих немає, житлові будинки та соціальні об’єкти не зазнали руйнувань. Однак у зв’язку з безпековими ризиками заклади освіти у Великоберезовицькій та Великогаївській громадах перевели на дистанційне навчання.

🔹 У Великоберезовицькій громаді всі школи працюють онлайн, садочки – за звичним графіком.

🔹 У Великогаївській громаді також організоване дистанційне навчання для школярів, а дитячі садочки продовжують працювати.

Жителів Великогаївської громади, чиє майно могло постраждати від обстрілів, закликають звертатися до ЦНАПу Великогаївської сільської ради для подачі заяви. Після цього спеціальна комісія проведе обстеження та складе акт про пошкодження.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися заходів безпеки. Ворог не зможе нас зламати!