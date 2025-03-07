Результати дослідження атмосферного повітря в Тернополі: всі показники в межах норми

Станом на 7 березня 2025 року, згідно з даними ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ», результати дослідження проб атмосферного повітря в місті Тернопіль та області показали, що всі показники знаходяться в межах встановлених норм. Повідомляють у міській раді.

Проведені вимірювання на вміст таких хімічних речовин, як оксид вуглецю, формальдегід, аміак, сірководень, водень хлористий та хлорвмісні сполуки, не виявили перевищення допустимих рівнів.

Окрім того, було проведено заміри радіаційного фону на всіх визначених точках на території області. Рівень радіації в місті Тернопіль та області становить від 0,09 до 0,13 мкЗв/год, що також відповідає нормі.

Стан атмосферного повітря та рівень радіації в Тернополі і області знаходяться в межах безпеки для населення.