Ендокринолог розповіла як підтримати щитовидну залозу

Щитовидна залоза бере активну участь в обміні речовин – синтезує гормони, що діють на функції багатьох органів і тканин. Тироксин (Т4) ключовий продукт щитовидної залози. Він «вирішує», як проходять різні зміни в тілі. Якщо спостерігається дисфункція щитовидки, показник Т4 відхиляється від норми, спостерігається дисфункція систем і органів, погіршується самопочуття.

Попередити розвиток захворювання, вчасно, на ранніх стадіях діагностувати певні дисфункції – ключ до успішної боротьби з недугою. Так, банальна постійна втома може, наприклад, служити ознаками дисфункції щитовидної залози. А цей орган, як відомо, бере важливу участь в механізмі метаболізму.

ЗДОРОВ’Я ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

«Захворювання щитовидки поширені в усьому світі, але, все одно, проблему не так просто швидко ідентифікувати: її прояви притаманні цілій низці розладів» – пояснює ендокринолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Гіпотиреоз – це дисфункція щитовидної залози (відзначається у 27 млн. людей у світі). Симптомами виступають стомлюваність, загальмований метаболізм, що тягне за собою збільшення ваги, сухість шкіри і волосся, депресивний стан.

ПРОФІЛАКТИКА

Профілактика патологій щитоподібної залози полягає в достатньому введенні в організм йоду. Досить замінити кухонну сіль на йодовану. Для повноцінної роботи залози необхідно, щоб організм працював в комплексі без перебоїв і дисбалансу. Значення при цьому має раціон з включенням йодовмісних продуктів. Повноцінний сон, фізичні навантаження і систематична здача аналізів дадуть можливість тримати ситуацію під контролем.

Якщо Вас турбують симптоми, характерні для захворювання щитовидки, необхідно звернутись до лікаря-ендокринолога. У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють висококваліфіковані ендокринологи. Тільки досвідчений спеціаліст зможе ідентифікувати захворювання і призначити ефективне лікування.

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