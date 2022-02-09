Флюорографія, КТ чи рентген: чим відрізняються та що обрати?

Променева діагностика поєднує різні методи отримання зображення у діагностичних цілях на основі використання різних видів випромінювання: це флюорографія, традиційне рентгенологічне дослідження, комп’ютерна томографія, ангіографія. Методи рентгенодіагностики є основою для діагностики травматичних ушкоджень та захворювань скелета, хвороб легень, травного тракту.

Було визначено, що різні тканини поглинають рентгенівські промені з різною інтенсивністю, тому на рентгенівській плівці (а сьогодні ще й на екрані монітора приладів) виходять зображення з різним ступенем забарвлення – від білого до чорного. Чим щільніша тканина, тим вона світліша на знімках. Таким чином, можна отримати уявлення про структури тіла, кістки, м’які тканини, визначити об’ємні утворення, порожнини та багато іншого.

Рентгенографія

Рентгенографія – метод рентгенівського дослідження, у якому зображення досліджуваного об’єкта отримують на плівці чи спеціальних цифрових пристроях (цифрова рентгенографія).

Вона є найдоступнішим методом дослідження.

Як працює флюорографія легень?

Сьогодні флюорографія застосовується для того, щоб отримати двомірний знімок грудної клітки, де переважно оцінюється стан легень. В основному застосовується як скринінговий метод обстеження – доступний та швидкий у виконанні.

Що спільного та чим відрізняються рентген від флюорографії?

Обидва методи дають можливість отримати тільки двомірні знімки за рахунок рентгенівського випромінювання, використовуються для дослідження грудної клітини і легеневої тканини, їх можливості залежать від апарату.

Чим старіша апаратура, тим більша доза опромінення рентгену та флюорографії, гірша якість знімка. На старих флюорографах можна отримати знімки меншого розміру та якості, ніж на рентгенівських. На нових цифрових апаратах немає різниці між рентгеном та флюорографією при виявленні туберкульозу, пневмонії ні зі сторони опромінення, ні з якості знімка.

Якщо оцінювати – що краще, рентген дозволяє виконати знімки в нестандартних проекціях із захопленням сусідніх областей. Тому при підозрах на серйозні патології буває так, що пацієнта після флюорографії відправляють на рентген.

Як роблять КТ легень?

Комп’ютерна томографія – це також рентгенологічний метод дослідження, під час якого виконується серія пошарових знімків тіла у поперечному перерізі. Комп’ютерна програма об’єднує дані всіх знімків у тривимірну модель, яка відображається на моніторі.

Відразу уточнимо, чим ще, крім тривимірного знімка, відрізняється рентген від КТ. Таке дослідження більш детальне та інформативне, ніж плоский знімок, але й доза опромінення більша. Чим новіше обладнання, тим краще програма обробляє дані, і для створення знімка потрібна менша доза опромінення. При виявленні деяких патологій легень, серця, інших органів грудної клітки стандартна рентгенографія не покаже всіх змін. Так, наприклад, при діагностиці коронавірусу, вибираючи, який метод використовувати – рентген легень або КТ, лікарі однозначно проводять томографію. Тільки вона може показати типові зміни, спричинені цим вірусом у легенях. На стандартних знімках пневмонії може бути не видно.

Наскільки небезпечний рентген?

Відповідаючи на питання про те, що шкідливіше, небезпечніше та інформативніше, потрібно виходити з передбачуваного діагнозу та поставленої мети.

Ще один важливий момент – чи можна робити рентген після флюорографії чи замість неї. Якщо йдеться про діагностику туберкульозу, лікарі допускають використання або того або іншого методу. Тому виконати можна будь-яке дослідження, їх діагностичні можливості в сучасних умовах приблизно рівні.

Як роблять рентген чи КТ легень дітям?

Можна робити флюорографію дітям старше 15 років. Усім дітям молодше за цей вік, незалежно від показань, даний вид діагностики не проводиться. Якщо виникає потреба в обстеженні легень щодо виявлення туберкульозного ураження, проводиться тільки рентгенівське обстеження. Воно за показаннями допустиме у дітей від народження.

КТ можна робити дітям від народження, але для цього потрібні чіткі та обґрунтовані показання. Це такі патології, які не можна підтвердити іншим методом. Але важливо підкреслити, що у віці до 6-7 років, поки дитині складно тривалий час лежати нерухомо, не плакати і не вередувати, томографію проводять під наркозом або медикаментозним сном.

Коли потрібно та не потрібно виконувати КТ або рентген?

Враховуючи той факт, що будь-які методи рентгенівського дослідження – це променеве навантаження, для виконання цих видів діагностики мають бути чіткі обґрунтування та показання. Це справедливо як дорослих, так дітей.

Якщо це підозра на пневмонію, туберкульозний процес, абсцеси легені, травми грудної клітки, вади розвитку, пухлинні процеси, що потребують оперативного лікування – ці методи обґрунтовані та необхідні для встановлення правильного діагнозу та розробки найбільш оптимальної схеми лікування.

Не можна проводити рентген і тим більше томографію у профілактичних цілях, у випадках, коли діагноз можна визначити без променевих втручань.

Підгадуємо, що у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться комп’ютерна томографія та цифрова рентенографія легень без черг та без вихідних! Записатись можна за номером 068 752 52 52 чи 0352 52 52 52.