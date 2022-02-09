Лікарняний тепер можна отримати у дистанційному режимі

Українці з симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі.

У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати рекомендації щодо лікування.

Після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності.