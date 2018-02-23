На Тернопільщині в оренду здають гідротехнічні споруди для ведення рибного господарства

РВ ФДМУ по Тернопільській області пропонує в оренду для ведення рибного господарства:

– гідротехнічні споруди ставу Кудлаївка 2, а саме: контурна дамба, водовипуск, водовипуск, паводковий водовипуск (Шумський р-н, в межах земель Підгаєцької сільської ради, за межами села Кудлаївка);

– гідротехнічні споруди ставу Підгайці 1, а саме: роздільна дамба, водовипуск, верховина, верховина, паводковий водовипуск, водонапуск, водонапуск (Шумський р-н, в межах земель Підгаєцької сільської ради, за межами села Підгайці).

Об’єкти перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба» та пропонуються в оренду з максимальним терміном – 2 роки 11 місяців.

Останній день прийому заяв – 03 березня 2018 року. Заяви приймаються за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 52 36 38.