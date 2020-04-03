Приватна Клініка Стахіва надаватиме медичну допомогу дітям Тернопільщини, яким встановлено підозру чи захворювання на COVID-19

ТОВ Клініка ЛОР ендоскопічної та пластичної хірургії Стахіва «До і після» готова надавати медичну допомогу дітям Тернопільщини, яким встановлено підозру чи захворювання на COVID-19.

– Клініка передає безкоштовно свої площі та своє медичне обладнання для забезпечення ургентних операцій маленьким пацієнтам, адже медичне забезпечення наших операційних високого європейського рівня – наголосив керівник Клініки ЛОР ендоскопічної та пластичної хірургії Стахіва «До і після» Олег Стахів,

До слова, Клініка Стахіва є першими в сфері приватної медицини, які виявили ініціативу долучитися до боротьби з COVID-19 в області.

Для цього, відповідним розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної інфекції – COVID-19 в Тернопільській області, буде організовано роботу виїзних хірургічних бригад для надання високоспеціалізованої хірургічної допомоги дитячому населенню області.

Довідково Олег Стахів є засновником Клініки ЛОР ендоскопічної та пластичної хірургії, де надають сучасну діагностичну, лікувальну та хірургічну лор-допомогу та в якій проведено більше тисячі операцій. Крім лікування захворювання ЛОР-органів дітей та дорослих у клініці запроваджена дитяча хірургія, а також пластична хірургія. Стаж роботи лікаря Олега Стахіва понад 20 років. Пройшовши навчання в головному військовому госпіталі України, закупивши необхідну апаратуру, він вперше в Тернопільській області запровадив ендоскопічну риносинусохірургію спочатку в державному лікувальному закладі, а потім у приватному.