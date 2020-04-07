О ней сегодня говорят во всем мире. Спрос на нее растет быстрыми темпами и большое количество инвесторов вкладывают в нее свои средства. Речь идет об виртуальной валюте под названием биткоин, которая имеет свои особенности и определенные преимущества. О них поговорим в статье.

Чем биткоины отличаются от других виртуальных средств?

Наверное сейчас не существует человека, который бы не слышал о существовании криптовалюты. Если объяснить простыми словами, криптовалюта – это виртуальные средства которыми можно расплатиться за товары и услуги.

На сегодняшний день доступно много видов электронных средств. Но именно биткоины пользуются большим спросом и кардинально отличаются от других видов валют. Биткоины невозможно подделать. Такая валюта защищена специальным шифром. Это делает невозможным ее похищение, а также копирование. Каждый биткоин содержит сложный код, который надежно защищает валюту от злоумышленников.

Где можно купить биткоины?

Существует много обменников в которых можно купить биткоин. Но лишь единицы предлагают выгодные условия и считаются по-настоящему надежными. К числу таких можно отнести BUY Bank. BUY Bank – это именно то место, где вы можете осуществить официальный обмен биткоинов на наличные.

Это вполне безопасная процедура, ведь финансовые операции проводят под высокой защитой. Для того, чтобы осуществить обмен, не нужно предъявлять никаких документов. Необходимо лишь указать данные вашей карты. Все происходит в полной приватности.

Преимущества пользования сервисом BUY Bank

Став клиентом BUY Bank вы получаете много преимуществ и выгодных условий. Регистрируйтесь на сайте buybank.io и убедитесь в этом сами. После регистрации вам будет предоставлена возможность доступа в личный кабинет. А это открывает новые возможности. За каждого нового клиента, которого вы приобщите к обмену, получайте дополнительные бонусы. Чем больше друзей – тем больше бонусов. Все очень просто. С каждым таким обменом вы будете получать определенный процент от общей суммы на свой бонусный счет. Вознаграждение будет начисляться в баллах.

Преимуществом данного сервиса является доступность в любое время суток. Заявки здесь принимаются автоматически и круглосуточно, а курс обмена обновляется ежеминутно. Такая информация находится в свободном доступе для пользователей.