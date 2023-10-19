Гравіювання медалей та знаків: переваги та недоліки методу

Сучасні медалі та знаки з гравіюванням мають різноманітні варіанти застосування. Вони можуть використовуватись як нагороди в спортивних змаганнях, в армії, за внесок у науку чи громадську діяльність. Медалями з хімічним гравіюванням також вшановують пам’ять про певні події, такі як святкування історичних ювілеїв.

Мистецтво гравера на медалях та знаках дозволяє передати надзвичайно дрібні деталі та створити унікальний образ.

Гравіювання у сфері виготовлення нагород

Гравіювання — це процес нанесення тексту або зображень на поверхні об’єкта за допомогою різальних інструментів або лазерного променя. Метод, який дозволяє зобразити деталізовані та вишукані об’єкти для особливих нагород.

Під час різьблення використовуються різні технології та інструменти: ручне гравіювання, станки з комп’ютерним керуванням, хімічне та лазерне гравіювання.

Застосовується для наступних цілей:

додавання тексту: імен, дат, подяк або коротких посилань;

створення зображень: логотипів, символів, пейзажів або портретів;

оздоблення та декорація: вишукані деталі на поверхні нагороди, які додають їй естетичність та красу;

виготовлення рельєфу: текстури, що створюють тривимірний вигляд та об’єм.

Вибір технології залежить від матеріалу нагороди, вимог до точності та глибини гравіювання, а також від бажаного ефекту.

Переваги гравіювання

У гравіювальній справі застосовуються різні техніки. Головними перевагами ручної техніки є високохудожній вигляд та можливість створення складного рельєфу.

Плюсами механічного методу вважаються простота технології та можливість обробки різних матеріалів.

Лазерна гравіровка визнана найефективнішим методом. Технологія має наступні переваги:

Висока швидкість обробки (повна автоматизація процесу). Точність, чіткість, деталізація зображення. Естетичність малюнка. Комп’ютерне керування дає можливість відтворювати зображення практично будь-якої складності. Відсутність ризику деформації поверхні. Роботи виконуються безконтактним методом. Глибина гравіювання залежить від вибраної потужності лазерного верстата.

Висока ефективність при виготовленні одиничних виробів та великих партій товарів.

Усі ці переваги роблять гравіювання різними методами популярним вибором для персоналізації подарунків та нагород.

Недоліки та обмеження гравіювання

Хоча гравіювання є розповсюдженим методом нанесення зображень та дизайну на нагороди, воно має й свої недоліки:

Мінуси ручного способу полягають у високій інтенсивності роботи, тривалості процесу, складності на особливо твердих матеріалах.

Недоліки та обмеження механічного методу:

потрібне спеціальне обладнання;

малюнки та написи наносяться тільки на плоскі поверхні;

обробка деталей складної форми практично неможлива.

Мінуси та обмеження лазерної гравіровки:

обмежений вибір матеріалів;

може бути дорожче, ніж техніка алмазного волочіння.

Важливо розглянути всі ці аспекти при виборі методу виготовлення нагороди.

Гравіювання на різних матеріалах та його тривалість

Гравіювання на металах (наприклад, нержавіюча сталь, алюміній, латунь) може бути відносно тривалим процесом, особливо при створенні складних та глибоких рельєфів, дає високу якість та точність зображення.

Гравіювання на скляній поверхні виглядає дуже елегантно; займає час, особливо якщо створюються деталізовані рельєфи.

Деревина — матеріал, з яким легко працювати, не порушуючи його природну текстуру та фактуру. Робота виконується досить швидко.

Гравіювання на пластику — метод декоративного оформлення без великих вкладень. Робота виконується швидко. Важливо, щоб пластик був якісним.

Важливо враховувати, що якість та тривалість процесу можуть різнитися залежно від конкретних характеристик матеріалу для гравіювання, обраного обладнання та методу. Також варто пам’ятати, що бажана якість вимагає більше часу та витрат на виробництво.

Мистецтво гравера — це складний технічний процес, який вимагає від майстра не тільки вміння працювати з інструментами, але й художніх навичок. Це дуже непроста робота, особливо коли створюються деталізовані портрети або візерунки за допомогою ручного гравіювання. Ця техніка нанесення має велике значення для збереження традицій та передачі цінних історій майбутнім поколінням.