Мешканці ще трьох будинків у Тернополі зможуть перейти на індивідуальне опалення

Ще три будинки у Тернополі відключать від централізованого опалення. Таке рішення погодили на засіданні виконкому, повідомили у міській раді.

Мова про будинки за адресами: вул. Юліана Опільського, 2; вул. Стрімка, 7; вул. Патріарха Мстислава, 2.

У Тернополі можуть відключити від централізованого опалення та гарячого водопостачання (ЦО та ГВП) ті будинки, де усі 100% мешканців виявили таке бажання, або у яких більше 50% квартир та нежитлових приміщень вже відключена від ЦО та ГВП.