Хронічний простатит і порушене сім’явипорскування: чи є зв’язок?

У хронічного простатиту є безліч проявів, одним з яких є розлад сім’явипорскування, проте зв’язок між двома цими проблемами не завжди однозначний. Процес еякуляції є досить складним і включає кілька компонентів – це нервові центри в головному і спинному мозку, статеві органи і гормони та багато іншого. Тому не завжди порушення сім’явипорскування є наслідком хронічного простатиту.

Роль передміхурової залози у процесі еякуляції

Простата є найважливішою статевою залозою та виконує секреторну функцію. Залозисті клітини виробляють особливий компонент сперми, який надає їй необхідного об’єму, підтримує рухову активність і життєздатність сперматозоїдів.

Друга важлива функція передміхурової залози полягає в просуванні сперми сечовипускальним каналом. У складі даного органу є не тільки залозисті клітини, але й м’язові волокна, які активно скорочуються під час сім’явипорскування та разом з іншими механізмами забезпечують викид сперми з уретри.

Як впливає хронічний простатит на еякуляцію?

При хронічному запаленні в передміхуровій залозі відзначається порушення її функцій, у тому числі і тих, що пов’язані з процесом сім’явипорскування. Зокрема, знижується вироблення секрету, тому об’єм сперми стає меншим, а середовище для життєдіяльності сперматозоїдів сильно погіршується.

За оцінками лікарів, приблизно у кожного другого чоловіка із хронічним простатитом відзначаються певні сексуальні розлади. Захворювання впливає на лібідо та ерекцію, змушуючи тим самим чоловіка сильно знизити частоту статевих контактів, а в деяких випадках взагалі припинити їх. Через це посилюються застійні явища у малому тазі, що провокує епізоди загострення хронічного простатиту та посилення ситуації.

Як виявити проблему?

Порушення сім’явипорскування може відзначатися при різних захворюваннях. Тому якщо у чоловіка вперше виникла ця проблема, необхідно звернутися до лікаря та пройти обстеження, яке він призначить. Для того, щоб виявити хронічний простатит, можуть застосовуватися такі методи:

пальцеве ректальне дослідження передміхурової залози;

трансректальне УЗД передміхурової залози ;

мікроскопічне дослідження секрету простати;

бактеріальний посів секрету передміхурової залози з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів;

для вивчення сперми призначають спермограму та визначення рівня антиспермальних антитіл.

Таке комплексне обстеження потрібне для того, щоб достовірно підтвердити хронічний простатит, встановити причину його розвитку та визначити ступінь порушення. У тих випадках, коли діагноз “хронічний простатит” був встановлений, але порушення сім’явипорскування стало новим симптомом, необхідно звернутися до лікаря-уролога і повідомити йому про появу цієї проблеми. Після виконання всіх діагностичних тестів підбирається потрібне лікування.

У чому полягає профілактика хронічного простатиту?

Хронічний простатит є одним із тих захворювань, розвиток яких можна попередити за допомогою комплексних профілактичних заходів. До них відносяться:

правильне харчування;

відмова від шкідливих звичок;

достатня рухова активність;

регулярне проведення профілактичних оглядів;

спеціальна гімнастика.

Особливу увагу профілактичним заходам слід приділити тим людям, які входять до груп ризику хронічного простатиту. До них відносяться водії-далекобійники, люди, які зайняті сидячою роботою або працюють в умовах високої вологості та низької температури. Виявлення захворювання у гострій формі, своєчасне та ефективне лікування допоможуть уникнути розвитку процесу.

Щоб якнайдовше зберігати високу якість життя, при появі перших неприємних симптомів не тягніть з візитом до кваліфікованого уролога. Пройдіть комплексне урологічне обстеження, отримайте точний діагноз та ефективне лікування.

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