26 випадків захворюваності на штам «Омікрон» виявили на Тернопільщині

Як повідомила генеральний директор ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Оксана Чайчук, у минулі вихідні лабораторія ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» зробила дослідження на новій тест-системі для встановлення діагностики циркуляції на території області штаму «Омікрон».

Було підтверджено 26 випадків захворюваності. 10 січня відібраний матеріал був направлений у референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України, а 11 січня отримали підтвердження захворюваності на штам «Омікрон».

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