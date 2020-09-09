Хвороба Альцгеймера: як вчасно попередити?

Хвороба Альцгеймера або деменція проявляється порушенням пам’яті, уваги, адаптації і це одне з найпоширеніших захворювань у людей похилого віку. З кожним роком все більше збільшується число пацієнтів з цією хворобою.

На жаль, останнім часом лікарі спостерігають все більш широке поширення хвороби Альцгеймера, її діагностують у людей вже у віці від 45 до 65 років.

Чому захворювання прогресує і молодшає?

В першу чергу це прогресуюче порушення когнітивних розладів. Це мова, рахунок, увага, абстрактне мислення, тобто те, що закладається з дитинства. У пацієнтів погіршується пам’ять і порушуються мовні функції. Наприклад, вони не можуть побудувати ряд з декількох назв тварин. Також їм складно зав’язати шнурки або застебнути ґудзик. Вони не можуть розпізнати якісь об’єкти. Людина бачить комп’ютер, розуміє, що це предмет, але не знає, як ним користуватися. Хоча до цього він 30 років за ним сидів. Також порушується інтелектуальна діяльність. Знижується соціальна адаптація.

Сам пацієнт свій стан не усвідомлює. Захворювання носить малопомітний початок, воно неухильно прогресує і це робить його таким страшним. Хворий не пам’ятає найближчі події, куди що поклав, хто приходив до нього в гості. Але при цьому віддалена пам’ять залишається збереженою. Він може розповісти, що було в далекі роки, але не пам’ятає, що їв вчора або на сніданок.

Якщо ви помітили подібні симптоми, – варто забити на сполох. В першу чергу потрібно вчасно звернутися до лікаря-невролога.

Пам’ятайте: чим раніше виявлено захворювання – тим легше його діагностувати і лікувати!

Сучасні методи діагностики в неврології дозволяють виявити хвороби нервової системи на ранніх стадіях і проводити їх ефективну профілактику і лікування.

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