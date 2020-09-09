П’ять смертей і 245 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині на 9 вересня

Станом на 09 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7810 випадках діагноз лабораторно підтверджений (7259 випадків – дорослі, 551 випадок– діти), з них 92 летальних (1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр). Видужало 3631 особа.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 2106 (890 одужало, 12 летальних, 1204 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 447 (173 одужало, 6 летальних, 268 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 142 (44 одужало, 2 летальних , 96 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 414 (155 одужало, 6 летальних, 253 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 422 (153 одужало, 2 летальних , 267 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 285 (95 одужало, 9 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 181 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 385(189 одужало, 6 летальних, 190 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 147 (50 одужало, 97 продовжують хворіти);

– Козівський район – 217 (108 одужало, 2 летальних, 107 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 551 (460 одужало, 9 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 214 (147 одужало, 67 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 393 (287 одужало, 7 летальних, 99 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 146 (57 одужало, 1 летальний , 88 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 33 (12 одужало, 3 летальних, 18 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 307 (109 одужало, 3 летальних , 195 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 636 (252 одужало, 5 летальних, 379 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 659 (228 одужало, 5 летальних , 426 продовжують хворіти);

– Шумський район – 306 (222 одужало, 13 летальних, 71 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 86 осіб;

– проведено 1168 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 245 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 45 р. с. Велика Лука Тернопільський район, чоловік 63 р. с. Стінка Бучацький район, жінка 74 р. м. Збараж, чоловік 76 р. м. Тернопіль, чоловік 84 р. с. Великі Загайці Шумський район.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (69 осіб)

⭕️Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Вільховець – 2

• с. Нараїв – 2

• с. Потутори – 1

• с. Надрічне – 1

⭕️Бучацький район (40 осіб):

• м. Бучач – 21

• с. Млинки – 3

• с. Жизномир – 1

• с. Стінка – 1

• с. Сороки – 3

• с. Заривинці – 2

• с. Петликівці – 2

• с. Цвітова – 2

• с. Ліщанці – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Космирин – 2

• смт Золотий Потік – 1

⭕️Гусятинський район (25 осіб):

• смт Гримайлів – 1

• с. Котівка – 3

• с. Личківці – 2

• смт Гусятин – 8

• м. Хоростків – 3

• с. Оришківці – 1

• м. Копичинці – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Вигода – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Самолузківці – 2

• с. Сидорів – 1

⭕️Заліщицький район (13 осіб):

• с. Поділля – 2

• м. Заліщики – 1

• с. Нирків – 4

• с. Бедриківці – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Литячі– 1

• с. Синьків – 2

• с. Щитівці – 1

⭕️Збаразький район (3 особи):

• с. Кривчики – 1

• с. Старий Вишнівець – 1

• с. Залужжя – 1

⭕️Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 2

• с. Озерна – 1

• с. Мшана – 1

⭕️Козівський район (4 особи):

• с. Дибще – 1

• с. Ценів – 3

⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Почаїв – 1

⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 1

• с. Нападівка – 3

• с. Молотків – 1

• с. Борсуки – 1

• с. Лопушне – 1

⭕️Монастириський район (8 осіб):

• м. Монастириська – 1

• с. Світле – 1

• с. Велеснів – 1

• сел. Коропець – 2

• с. Гранітне – 1

• с. Високе – 1

• с. Маркова – 1

⭕️Підволочиський район (10 осіб):

• смт Підволочиськ – 4

• м. Скалат – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Оріховець – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Колодіївка – 1

• с. Гущанки – 1

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Боків – 1

⭕️Теребовлянський район (19 осіб):

• м. Теребовля – 5

• с. Семенів – 1

• с. Воля – 1

• смт Микулинці – 2

• с. Ладичин – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Остальці – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Кровинка – 1

• с. Великий Говилів – 1

• с. Гумниська – 1

• с. Конопківка – 3

⭕️Тернопільський район (13 осіб):

• с. Байківці – 1

• с. Великі Гаї – 7

• с. Підгородне – 1

• с. Красівка – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Довжанка – 1

• с. Плотича – 1



⭕️Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Росохач – 1

• смт Заводське – 1

• с. Товстеньке – 1

• с. Угрин – 1

• с. Нагорянка – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• м. Шумськ – 2

• с. Великі Загайці – 1