Ігрові автомати у казино Слотс Сіті: як пройти реєстрацію з бонусом

Ігрові автомати онлайн казино Слотс доступні українським гравцям у ліцензованому форматі. Як пройти реєстрацію у закладі та отримати бонус? У чому переваги Slots Casino? Відповіді на ці питання надасть цей матеріал.

Казино Slots: короткий огляд та історія

Онлайн казино Slots City – це ліцензований зал для гравців з України. У 2021 році, коли було скасовано заборону на азартний бізнес, проект одним із перших отримав українську ліцензію від комісії КРАЇЛ, запропонувавши гравцям вигідні умови для азартних розваг.

У непрості для України часи Слотс Сіті зайняв патріотичну позицію, взявшись допомагати ЗСУ. Для цього компанія організувала благодійні турніри серед користувачів, передавши прибуток на потреби армії. Також на офіційному сайті казино цілодобово ведеться збирання грошей за програмою «10 гривень за кожен депозит на рахунок ЗСУ».

На офіційному сайті Слотс Сіті представлено понад дві тисячі гральних автоматів та інших азартних дисциплін. Компанія веде пряму співпрацю виключно із перевіреними провайдерами, які надають апарати з максимальним відсотком віддачі.

Окремо варто виділити роботу служби підтримки закладу, яка працює у режимі 24/7. Гравці можуть отримати консультацію в живому чаті, за номером гарячої лінії та у популярних месенджерах.

Як почати грати в Слотс Сіті?

Ігрові автомати у Slots City працюють у двох режимах. Перший підійде початківцям, які не хочуть ризикувати. Використовуючи функцію «демо», можна протестувати будь-який слот з використанням віртуальних грошей, кількість яких необмежена.

Якщо ж геймер має достатній досвід в азартній сфері, йому потрібно пройти реєстрацію. Для цього:

Зайти на офіційний чи мобільний сайт казино. Натиснути “Реєстрація”. Заповнити електронну форму. У створеному профілі вказати персональні дані. Внести мінімальний депозит та розпочати гру.

Під час реєстрації в казино Слотс Сіті не проґавте можливість скористатися стартовим бонусом, який передбачений для нових клієнтів закладу. Його розмір становить 100% від суми першого депозиту та 50 безкоштовних обертань для будь-яких апаратів.





