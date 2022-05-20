У Тернополі затримали шахрая, який на пів мільйона “продав” неіснуючих бронежилетів

Поліція затримала чоловіка, який привласнив близько пів мільйона гривень на продажі неіснуючих військових товарів в Інтернеті. Отримавши передплату від клієнтів, зловмисник зникав, – про це повідомляє поліція Тернопільщини.

Відомо, що 32-річний житель Львівщини у соцмережах та месенджерах розміщував оголошення щодо продажу військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок тощо.

Покупців чоловік переконував у наявності обраних позицій та вимагав передплату. Отримавши гроші, фігурант блокував клієнтів.

У такий спосіб зловмисник привласнив кошти понад 30 потерпілих. Загальна сума збитків сягає пів мільйона гривень.

Аби приховати протиправну діяльність, чоловік регулярно змінював місце проживання. Його впіймали в одному з хостелів Тернополя.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.