iPhone 14 Pro vs. Pixel 7 Pro — який смартфон вибрати

Роками виробники смартфонів на Android намагаються створити альтернативу iPhone. І мова не про «вбивць флагманів», а про гаджети з плавно працюючою графічною оболонкою, впізнаванимдизайном і продуктивною камерою.

Найбільше до продукції Apple наблизилися Google –компанія поступово вибудовує власну екосистему. У жовтні IT-гігант презентував смартфони Pixel 7 Pro. Розповідаємо, що краще взяти — новий флагман Google чи свіжу «прошку» Apple.

Дизайн

Pixel 7 Pro отримав алюмінієву рамку, скляну задню кришку Gorilla Glass Victus, та відомий блок камер. Чому відомий? Новинка продовжує традицію свого попередника.

І хоча матеріали та колір виступу змінилися, його дизайн залишився тим самим. Якщо Google не відмовиться від цієї ідеї, смартфони лінійки Піксельможна буде відрізнити по задній кришці. Звісно, ​​якщо інші виробники смартфонів не вирішать скопіювати оригінальний дизайн «гуглофонів».

14-а «прошка» — зразок «стабільності». Модуль камери, рамка з рубаними краями з нержавіючої сталі — все це видає у смартфоні приналежність до екосистеми Еппл. А збільшений блок, під яким ховається 48-мегапіксельний детектор, показує, що перед нами — нова модель лінійки Pro.

Враховуючи що ціна iPhone 14 Pro і Pixel 7 Proвідрізняється в півтора рази, можна сказати, що Google вдалося зробити пристрої, які не поступаються преміальністю останньому Айфону.

П родуктивніст ь

Чіп в Айфон завжди був сильною стороною. Компанія випереджає конкурентів мінімум на одне покоління. Завдяки цьому Айфони показують найкращу продуктивність на мобільному ринку.

iPhone 14 Pro отримав 4-нм чіп A16 Bionic. Це шість ядер CPU, п’ять ядер GPU і “нейронний двигун”, що обробляє 17 трильйонів операцій на секунду.

Про специфікації чіпа Google — Tensor G2 можна сказати, що це восьмиядерне рішення на 5-нм техпроцесі з «прокачаними» можливостями штучного інтелекту. Якщо судити з бенчмарку, то процесор явно не продуктивний у класичному розумінні.

Його показники нижчі від торішнього Snapdragon 8 Gen 1, хоча можливості постобробки знімків та інші функції, пов’язані з нейронними обчисленнями перевершують такі в iPhone. Взяти хоча б PhotoUnblur, який прибирає розфокус не лише під час зйомки, а й на старих фото.

Камери

Те, в чому виробники смартфонів постійно змагаються, — якість зйомки. З технічного погляду у смартфонів паритет — 7 Pro використовує основний 50-мегапіксельний сенсор, 14 Pro — 48-мегапіксельний.

У випадку з мобільною зйомкою більшість якість фото лягає на «плечі» постобробки. Враховуючи, що Піксель має чіп з упором на нейромережі, фотографії на смартфоні виходять яскравішими, контрастнішими, менш галасливими ніж у iPhone 14 Pro.

З іншого боку, Apple продовжує лідирувати в частині відеозапису. Режими Action Mode та запис у ProRes залишає конкурента позаду.

Висновок

Обидва смартфони вийшли вдалими. Вибір гаджетазалежить тільки від ціни та переваг операційної системи. Можна однозначно сказати, що Pixel 7 Pro— чудовий приклад смартфону Андроїд, який не поступається Айфонам.