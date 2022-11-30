iPhone 14 Pro vs. Pixel 7 Pro — який смартфон вибрати
Роками виробники смартфонів на Android намагаються створити альтернативу iPhone. І мова не про «вбивць флагманів», а про гаджети з плавно працюючою графічною оболонкою, впізнаванимдизайном і продуктивною камерою.
Найбільше до продукції Apple наблизилися Google –компанія поступово вибудовує власну екосистему. У жовтні IT-гігант презентував смартфони Pixel 7 Pro. Розповідаємо, що краще взяти — новий флагман Google чи свіжу «прошку» Apple.
Дизайн
Pixel 7 Pro отримав алюмінієву рамку, скляну задню кришку Gorilla Glass Victus, та відомий блок камер. Чому відомий? Новинка продовжує традицію свого попередника.
І хоча матеріали та колір виступу змінилися, його дизайн залишився тим самим. Якщо Google не відмовиться від цієї ідеї, смартфони лінійки Піксельможна буде відрізнити по задній кришці. Звісно, якщо інші виробники смартфонів не вирішать скопіювати оригінальний дизайн «гуглофонів».
14-а «прошка» — зразок «стабільності». Модуль камери, рамка з рубаними краями з нержавіючої сталі — все це видає у смартфоні приналежність до екосистеми Еппл. А збільшений блок, під яким ховається 48-мегапіксельний детектор, показує, що перед нами — нова модель лінійки Pro.
Враховуючи що ціна iPhone 14 Pro і Pixel 7 Proвідрізняється в півтора рази, можна сказати, що Google вдалося зробити пристрої, які не поступаються преміальністю останньому Айфону.
Продуктивність
Чіп в Айфон завжди був сильною стороною. Компанія випереджає конкурентів мінімум на одне покоління. Завдяки цьому Айфони показують найкращу продуктивність на мобільному ринку.
iPhone 14 Pro отримав 4-нм чіп A16 Bionic. Це шість ядер CPU, п’ять ядер GPU і “нейронний двигун”, що обробляє 17 трильйонів операцій на секунду.
Про специфікації чіпа Google — Tensor G2 можна сказати, що це восьмиядерне рішення на 5-нм техпроцесі з «прокачаними» можливостями штучного інтелекту. Якщо судити з бенчмарку, то процесор явно не продуктивний у класичному розумінні.
Його показники нижчі від торішнього Snapdragon 8 Gen 1, хоча можливості постобробки знімків та інші функції, пов’язані з нейронними обчисленнями перевершують такі в iPhone. Взяти хоча б PhotoUnblur, який прибирає розфокус не лише під час зйомки, а й на старих фото.
Камери
Те, в чому виробники смартфонів постійно змагаються, — якість зйомки. З технічного погляду у смартфонів паритет — 7 Pro використовує основний 50-мегапіксельний сенсор, 14 Pro — 48-мегапіксельний.
У випадку з мобільною зйомкою більшість якість фото лягає на «плечі» постобробки. Враховуючи, що Піксель має чіп з упором на нейромережі, фотографії на смартфоні виходять яскравішими, контрастнішими, менш галасливими ніж у iPhone 14 Pro.
З іншого боку, Apple продовжує лідирувати в частині відеозапису. Режими Action Mode та запис у ProRes залишає конкурента позаду.
Висновок
Обидва смартфони вийшли вдалими. Вибір гаджетазалежить тільки від ціни та переваг операційної системи. Можна однозначно сказати, що Pixel 7 Pro— чудовий приклад смартфону Андроїд, який не поступається Айфонам.