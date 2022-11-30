У Тернополі врятували 7-річну дівчинку

Учора патрульні отримали повідомлення від схвильованої матері, що її 7-річна донька помилково зачинилася у квартирі на замок, який відчиняється лише зсередини.

Дівчинка на поклики матері не відповідає, тож жінка дуже сподівається на допомогу поліцейських.

Патрульні викликали на підмогу рятувальників та карету швидкої, на той випадок — раптом дівчинка потребуватиме допомоги лікарів.

Працівники спецслужб спільними зусиллями зламали двері до помешкання та зайшли всередину. На щастя, дівчинка не постраждала, вона просто міцно спала в ліжечку. Мати була безмежно вдячна всім присутнім за допомогу.

Ми також дякуємо колегам за своєчасну ефективну допомогу.

Шановні батьки, закликаємо вас не залишати малолітніх дітей самотніми вдома. Адже, в стресових ситуаціях, малеча може зашкодити собі чи завдати збитків сім’ї. Окрім того, через відключення електроенергії та короткий світовий день, дитина може сильно налякатися залишившись самотньою в темній квартирі.

Якщо ж ви не маєте іншої можливості, та вимушені залишити, на нетривалий час, дитину вдома саму, то радимо наступне:

✅обов’язково проговоріть з дитиною міри безпечної поведінки;

✅механізм роботи вхідних дверей;

✅покажіть, як безпечно користуватися побутовими приладами;

✅розкажіть, де знаходяться запаси води та їжі;

✅залиште дитині мобільний телефон, щоб будь-якої миті перевірити, чи вдома все гаразд;

✅зарядіть павербанки, щоб дитина не використовувала розетки для підзарядки телефона;

✅за можливості, повідомте рідним чи сусідам, по те, що дитина деякий час буде вдома сама, щоб вони змогли прийти на допомогу, якщо виникне потреба.

Будьте свідомими та відповідальними батьками й подбайте про безпеку найдорожчих.