Как лечебный корм Royal Canin помогает поддерживать здоровье собаки

Здоровье собаки начинается с пищи, которую ей дают. Если вашему питомцу требуется специальное питание, выберите лечебный корм Royal Canin. Он разработан с учетом потребностей животных, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, весом или суставами. Рассмотрим, как полезная еда помогает сохранять отличное самочувствие любимца.

Забота о желудочно-кишечном тракте собаки

Здоровье желудочно-кишечного тракта играет важную роль в общем состоянии собаки. Когда пищеварительная система функционирует правильно, питомец:

чувствует себя бодрым и энергичным; лучше усваивает питательные вещества.

При этом неправильное питание, стресс, болезни или наследственная предрасположенность способны нарушить работу внутренних органов. В таких случаях рекомендуют выбрать лечебный корм для собак Royal Canin, который станет незаменимым помощником. К примеру, диетический рацион Gastrointestinal отличается высокой усвояемостью, что важно для питомцев с расстройствами пищеварения. Белки в корме гидролизованы, а источники углеводов легко перевариваются, минимизируя риск раздражения желудка и кишечника. Такой тип питания содержит фруктоолигосахариды, которые способствуют улучшению микрофлоры в кишечнике. Благодаря этому получается восстановить баланс после диареи или лечения антибиотиками. Также питание обогащено омега-3 жирными кислотами. С их помощью уменьшается воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника.

Контроль веса и поддержка суставов

Royal Canin предлагает корм Satiety Weight Management, разработанный для животных с избыточным весом. Он характеризуется уменьшенным количеством калорий и помогает питомцу избавляться от лишних килограммов без чувства голода. Благодаря высокому содержанию белка получается сохранять мышечную массу, а добавление клетчатки способствует длительному насыщению. При переходе на такой рацион собака становится более активной. Это положительно влияет на ее общее состояние.

Поддержка здоровья питомца при диабете и аллергиях

Royal Canin предлагает специализированные корма для собак с хроническими заболеваниями, такими как диабет. Например, корм Diabetic помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Он дополнен высоким содержанием белка, что помогает поддерживать мышечную массу домашнего любимца. Для собак с аллергией на белки животного происхождения подойдет Anallergenic. С его помощью получается минимизировать риск возникновения проблем со здоровьем. Лечебный корм Royal Canin — комплексный инструмент для поддержания хорошего самочувствия собаки. Каждый продукт доступен к заказу в маркете важных штук. Перед переходом на лечебное питание проконсультируйтесь с ветеринаром, который поможет подобрать корм, учитывающий потребности питомца. Позаботьтесь о здоровье домашнего любимца, чтобы продлить его жизнь надолго.