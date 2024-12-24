На війні загинув Михайло Запухляк з Тернопільщини

Поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області 23 грудня 2024 року віддав життя за цілісність і незалежність держави старший стрілець-оператор гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти штурмового батальйону, відданий присязі на вірність українському народу Михайло ЗАПУХЛЯК, житель села Горожанка Монастириської міської територіальної громади, повідомляє міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Марії, донькам Галині та Ірині, близьким, друзям з приводу загибелі Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають !

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ !

Поділіться:









