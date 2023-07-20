Как оформить пенсию на карту в Украине



78% украинских пенсионеров получают заслуженные социальные выплаты на карту. 90% делают это через ПриватБанк. Если вы до сих пор каждый месяц в любую погоду и при любом самочувствии вынуждены ходить за деньгами в отделение или подолгу ждете адресную доставку от Укрпочты, наша статья для вас.

Мы расскажем, почему пенсия на банковскую карту — это не только удобно, но и выгодно, и какие документы нужны, чтобы оформить пенсию на карту в ПриватБанке.

7 причин оформить пенсию на карту

Перевести социальные выплаты с адресного получения или почтового отделения в банк – решение, которое имеет массу преимуществ. Так, если оформить пенсию на карту, человек:

всегда вовремя и быстро получает свои деньги;

не стоит в очереди и не зависит от почтальона;

не привязан к фактическому месту проживания;

может получать и тратить свою пенсию за границей;

без комиссии оплачивает коммунальные услуги через специальное мобильное приложение Приват24;

может снимать наличку в любом банкомате страны без комиссии;

выпускать и перевыпускать пенсионную карту бесплатно. Это предусмотрено законом Украины.

Но пенсионную карту можно использовать не только для получения пенсии. На нее могут перечислять деньги родственники, в том числе из-за границы, поступать другие социальные выплаты или гонорары, если вы, скажем, пенсионер-фрилансер.

Кроме этого, пенсионер может сам оказывать посильную материальную помощь, перечисляя деньги с карты на карту, а также оплачивать покупки на оффлайн-кассах посредством смартфона или смарт-часов.

Как оформить пенсию на карту

В ПриватБанке это можно сделать двумя способами — запланировать визит в ближайшее отделение или онлайн, не выходя из дома. В обоих случаях при себе нужно иметь паспорт и ИНН. Также, в зависимости от причин, по которым начисляется пособие, понадобятся дополнительные справки.

Какие именно документы на пенсию необходимы, чтобы оформить пожизненные ежемесячные соцвыплаты — по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, потере кормильца и т.д — можно посмотреть на сайте ПриватБанка. Для каждой категории здесь представлены исчерпывающие списки документов, необходимых чтобы оформить пенсию на карту.

Как оформить пенсию на карту онлайн

Если вы уже клиент ПриватБанка, открыть пенсионный счет онлайн можно через специальное приложение Приват24. Вам сразу будет доступна виртуальная пенсионная карта (Visa или Mastercard — на ваш выбор), которую при желании и наличии функции NFC в смартфоне можно привязать к системе мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и рассчитываться в магазинах бесконтактным способом — через смартфон или смарт-часы.

Если предпочитаете традиционный пластиковый носитель, закажите его так же через Приват24, но получать будете в том отделении банка, которое укажете в приложении. На изготовление пластиковой пенсионной карточки отводится 5 рабочих дней. Также можно заказать индивидуальную пенсионную карточку с вашей фотографией. На изготовление такого документа уходит 14 рабочих дней.