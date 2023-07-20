На Тернопільщині тракторист отримав смертельні поранення

Про смерть дорогою до лікарні на лінію “102” повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги.

Медик сказав, що травми чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді. При виїзді на місце події працівники поліції з’ясували, що потерпілий, житель Чортківського району, керував трактором “МТЗ-82”. Їхав лісовою дорогою і в якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав у яр та перекинувся. Чоловік отримав важкі травми, а тому врятувати йому життя не вдалося.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.