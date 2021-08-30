Как определить размер кольца

Хотите купить кольцо себе или близкому человеку, но понятия не имеете, какой размер нужен? Не переживайте — размеры колец можно определить и в домашних условиях. Если у вас нет возможности сходить в ближайший ювелирный и там примерить изделия, чтобы найти свой размер, воспользуйтесь одним из способов ниже.

С помощью кольца

Если у вас есть хотя бы одно кольцо, которое хорошо сидит на выбранном пальце, то можно воспользоваться им. Размеры колец — это диаметр внутреннего отверстия в миллиметрах. Возьмите линейку (желательно тонкую, металлическую, техническую) или рулетку. Измерьте расстояние от одной внутренней стенки кольца до другой. Измеряйте по самому центру, по самой широкой части кольца. Затем округлите до пяти десятых. Полученное число и будет размером кольца, например, 16,5 или 21. Если вы хотите втайне купить золотое кольцо своей избраннице или избраннику, то это самый лучший метод — вам не нужно даже просить палец для измерений, достаточно на пару минут взять кольцо.

С помощью нитки или бумаги

Чтобы определить размер своего кольца с помощью подручных средств, вам придется заручиться чьей-нибудь помощью.

Отрежьте светлую нитку или полоску бумаги длиной около 10 см. Оберните ее вокруг пальца, на которое вы собираетесь надевать кольцо. Не придавливайте бумажку или нитку слишком сильно, но и не позволяйте свободно болтаться. Отметьте ручкой длину получившейся окружности. Снимите нитку или бумажку с пальца и измерьте длину отрезка. Разделите этот показатель в миллиметрах на 3,14 (число Пи). Вы получите диаметр подходящего кольца — а значит, и его размер.

Распространенные размеры колец

Если вы сомневаетесь в расчетах, познакомьтесь с самыми распространенными размерами колец для безымянного пальца:

у девушек — 15,5–17;

у парней — от 18 до 21;

взрослые мужчины чаще всего носят кольца 20–23 размеров;

а взрослые женщины — 16–18.

Средний палец обычно больше безымянного на полразмера, а указательный больше среднего (также на полразмера). Определять размер кольца на глаз очень не рекомендуется, но с помощью этих примерных показателей вы сможете распознать ошибку в расчетах, если таковая оказалась. Например, худощавая девушка вряд ли носит кольца 18 размера, а крупному мужчине, скорее всего, не подойдет 19 размер. Если ваши измерения совсем не вписываются в приведенные выше примеры, попробуйте заново измерить палец или кольцо.