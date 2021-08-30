Особенности аметиста и украшений с ним

Самая дорогая и утонченная разновидность кварца – это аметист. Он обладает широкой палитрой фиолетовых оттенков, от светлого сиреневого до насыщенного сливового. Благодаря цветовой гамме прозрачный кристалл со стекловидным блеском сравнивают с фиалкой. Рассмотрим отличительные черты этого каменного цветка.

Символизм для романтики

Для аметиста идеальна серебряная огранка. Этот металл с холодным оттенком способен усиливать положительную энергию полудрагоценного камня, подчеркнуть его натуральную эстетику. Изысканным подарком станут украшения с аметистом из серебра, которые символизируют искренность и миролюбие. Существует легенда, что одержавший подобный презент с высокой вероятностью влюбится в дарителя. Если планируете признаться в любви, открыть свои чувства, стоит присмотреться к изделиям с таким самоцветом. Тем, кто давно состоит в паре, можно рассчитывать на укрепление чувств после преподнесения презента второй половинке.

Аура аметиста

Ювелирные изделия с камнями отличаются особой энергетикой, обладают различными свойствами. Полудрагоценный аметист имеет целительскую мощь и улучшает самочувствие, если только его носитель не излучает постоянный негатив. Также можно выделить другие качества «каменной фиалки»:

мотивация для неожиданных открытий;

усиление творческого потенциала;

активизация умственной деятельности;

способствование достижению равновесия;

устранение внутренних разногласий, обретение гармонии.

Кроме того, украшение с таким камнем понижает уровень вспыльчивости, избавляет от плохого настроения. Бескорыстным людям самоцвет обязательно принесет удачу и поможет достичь успеха в любых благих делах.

Стильные штрихи для разных образов

Аметист увеличивает выносливость, развивает интуицию, помогает проявиться мудрости. Минималистские украшения с этим камнем отлично дополнят образ деловой леди, более роскошные лучше приберечь для вечерних нарядов. Изделия с вычурными формами будут хороши для стиля кэжуал. Важно, чтобы фиолетовые тона контрастировали с основным оттенком, совпадение или даже близость цветов одежды и камней в драгоценностях часто рассматриваются как безвкусица. При ношении изделий с «каменной фиалкой» рекомендуется отдавать предпочтение одежде холодных оттенков. Но главное, чтобы украшение придавало уверенность, позволяло настроиться на нужный лад, дарило ощущение прекрасного образа, гармонирующего с внутренним состоянием.