Как получить “быстрые” деньги во время пандемии коронавируса? 

Пандемия коронавируса продолжает наносить удар по экономике множества стран, заставляя предприятия закрываться, увольнять работников или сокращать рабочее время.

Многим людям могут потребоваться быстрые денежные средства, помимо того, что государство старается помогать нуждающимся в средствах. Но куда обратиться за финансовой помощью? Кроме кредитов в банках и кредитов онлайн на карту, финансовые консультанты США подобрали несколько возможностей заработка. Рекомендуем присмотреться к советам, ведь при умелом переносе на наши украинские реалии, они будут актуальны и полезны для каждого.

Страхование по безработице

«Немедленно подайте заявку на пособие по безработице», – сказал Дэвид Хаас, сертифицированный специалист по финансовому планированию и владелец Cereus Financial Advisors в Франклин Лейкс, Нью-Джерси. Этот совет будет актуален и для нас. Однако не каждый имеет право на получение страховки по безработице. Те, кто получают пособия, в среднем заменяют лишь около трети своей предыдущей заработной платы в течение ограниченного периода времени. Это широко варьируется в зависимости от государства. Советуем получить консультацию какого-то юриста. Возможно, что ваше увольнение попадает под статью помощи от государства: в этом случае можно рассчитывать на более серьезные выплаты.

Попробуйте найти другую работу

«Некоторые предприятия с высоким спросом, такие как супермаркеты и аптеки, нанимают работников. Проверьте, сможете ли вы найти другую работу, даже если вы надеетесь или планируете вернуться к своей первоначальной работе, когда экономика в конечном итоге восстановится», — сказал Хаас. Это вполне разумный совет, ведь некоторые отрасли экономики: туризм и сфера развлечений, еще не скоро отойдут от шока, а сфера продаж всегда будет на пике

Избавьтесь от ненужных вещей

Расставаться с нажитыми вещами сложно. Но проблема с финансами может стать самым эффективным толчком разобрать свой гараж или гардероб. У многих из нас есть техника, которую мы не использовали более полугода. Продайте ее на торговой площадке – после эпидемии можно будет купить модель новее, если нужда в определенном товаре останется.

Конечно, эти советы для тех, кто экономит годами, могут показаться прописными истинами. Но именно в таких мелочах могут скрываться потенциальные деньги. Кризис сейчас коснулся каждого, и некоторые смогут выйти из него сильнее и с решительными планами развития в будущем.