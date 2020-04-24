На Тернопільщині не розминулись два автомобілі: постраждала жителька Хмельницької області

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня в м. Шумськ. Близько 15.00 годин по вулиці Чиранка сталось зіткнення автомобілів «Volkswagen Caddy» та «ВАЗ-21214». Через аварію травмувалась 50-річна жителька с. Зіньки Білогірського району Хмельницької області, пасажирка «Volkswagen Caddy». На щастя, жінка зазнала легких травм, тому відмовилась від подальшої госпіталізації, отримавши медичну допомогу в Лановецькій районній лікарні.

Поділіться:









