Как сделать офисный переезд проще и быстрее?

Офисный переезд это просто

Офисный переезд может показаться сложно реализуемой задачей из-за многих факторов. Особенно это может показаться проблемой, если речь идет о помещениях большой площади, в которых находиться много отделов и работает несколько сотен сотрудников. Если более детально разобрать эту процедуру, окажется что на самом деле офисный переезд не станет для вас проблемой при нужном подходе.

Чем особенный офисный переезд?

Офисный переезд отличается от других видов перевозок тем, что при его выполнении перевозке подлежат вещи различного характера и масштаба. Это и личные вещи сотрудников, и документы, и элементы декора, и мебель, и техника и т.д.. Именно поэтому, первостепенную роль при переезде в другое помещение играет грамотная организация процесса. Очень важно совершить процедуру переезда в кратчайшие сроки, ведь длительная пауза в рабочем процессе приносит предприятию лишь убытки. Следовательно у руководителей возникает вопрос: “Как максимально грамотно и эффективно подойти к процессу офисного переезда?”.

Придумать план действий.

Изначально стоит продумать кто станет вашим помощником. Распределив обязанности по переезду между вашими коллегами вы существенно повысите эффективность, ведь у каждого будет своя задача, которая не будет пересекаться с задачами других.

Далее следует разделить содержимое для переезда на несколько категорий. Мебель, документы и технику следует упаковывать и перевозить отдельно. Так вы будете уверены в том, что основные комплектующие офиса находятся в одном месте, и в будущем вы быстро сможете организовать их в новом помещении.

На что обратить внимание при планировании офисного переезда?

Даже при правильном подходе и хорошей организации процесса, основная ответственность лежит на мувинговой компании. Ведь именно команда муверов будет выполнять основные работы по переезду. Следовательно стоит обратиться к профессионалам с многолетним опытом в сфере грузоперевозок, которым вы сможете доверить этот нелегкий процесс.

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Подготовительные работы перед переездом.

В первую очередь необходимо составить полный список перевозимого. Далее стоит освободить всю мебель от личных вещей. Обязательно нужно промаркировать мебель, фурнитуру и технику, это поможет вам при ее монтаже и размещении на новом месте. Все личные вещи, архивы, канцелярию и другое необходимо аккуратно разместить и упаковать в ящики, предварительно зафиксировав их между собой пузырчатой пленкой или бумагой. Все ящики нужно надежно запечатать и промаркировать. Пометки с информаций о вещах помогут вам избежать путаницы и быстро разместить содержимое в нужном, предназначенном для него месте.

Организация офисного переезда.

В день переезда нужно быть сконцентрированным и внимательным. Ведь этап выезда из помещения является наиболее трудоемким и ответственным процессом. Здесь важно не создавать скопления большого количества людей, что может привести к суматохе и неразберихе, ведь трата лишнего времени и нервов на вопросы дисциплины вам ни к чему. Задача руководителя – проследить чтобы все вещи были транспортированы и погружены в автомобиль аккуратно. А при заезде в новое помещение – то же самое, в обратной последовательности.

Все ценные бумаги и документы следует перевозить отдельно на личном транспорте, в целях безопасности.

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