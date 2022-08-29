13:09 | 29.08.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині чоловік розбив автомат з іграшками, щоб потішити чужих дітей

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 Дуже часто нам доводиться бачити як у магазинах біля ігрових автоматів з м’якими іграшками юрбляться  діти та, незважаючи на невдачу, вперто намагаються здобути такий жаданий приз. Численні спроби завершуються нічим: гроші витрачено, настрій зіпсовано, а іграшка так і залишається всередині «кран-машини» або як ще її називають «Хапайки».

Одні дорослі терпляче пояснюють своїм дітям, що в таких пристроях навмисно закладено механізм програшу, інші обходять стороною гральний автомат, проте знаходяться й такі, хто розбиває «Хапайку» та, діставши звідти іграшки, роздає їх дітям.

🟦 Саме такий випадок стався в Чортківському районі, що на Тернопільщині. У смт. Мельниця-Подільська, за версією сторони обвинувачення у вечірній час доби чоловік викрав з ігрового автомата 24 м`які іграшки на загальну суму 4310,00 грн. Проте у судовому засіданні свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, яке викладене в обвинувальному акті, обвинувачений не визнав.

🗨 Чоловік розповів, що, перебуваючи в магазині, він бачив як біля автомата діти намагалися виграти іграшку, але їм не вдавалося. Це його роздратувало, він захотів сам витягнути забавку, кинув у «кран-машину» 50 грн., але теж нічого не виграв. Тоді він розізлився, бо вважав, що автомат обдурює дітей, пропхав руку в отвір, котрий знаходився внизу пристрою, пошкодив захисну перегородку і витягнув звідти іграшки, частину з яких роздав дітям, які там були присутні, а решту наступного дня віддав знайомому для його малечі. Вину не визнає, бо витягнув іграшки з автомата не для себе, а саме через роздратування, тому й роздав призи дітям, не залишивши при цьому собі нічого.

🔷Призначений захисник Олександр Когут вважає, що в діях його підзахисного відсутній умисел на вчинення крадіжки, а саме корисливий мотив, як складовий елемент суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, а його вина не доведена належними та допустимими доказами. Крім того, в судовому засіданні стало відомо, що потерпілому були повернуті всі іграшки, відшкодовано збитки та претензій до обвинуваченого немає.

⚖ З огляду на досліджені матеріали справи, суд прийшов до висновку, що чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України слід виправдати, ухваливши відносно нього виправдувальний вирок з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку з недоведеністю, що в його діях є склад інкримінованого йому кримінального правопорушення.

💬 Коментує адвокат Олександр Когут: «Я звернув увагу на відсутність корисливого мотиву, як суб’єктивної сторони злочину. На цьому і будував стратегію захисту. Але варто зазначити, що у справі був ще й цілий ряд процесуальних порушень, які були допущені на стадії досудового слідства».

🟦Власники гральних автоматів мають великий простір для експериментів. До прикладу, вони спочатку можуть зробити машину «простішою» аби пристрій заробив собі репутацію легкої наживи, а вже потім змінити стратегію на більш прибуткову для себе. Проте, якщо дитині подобається саме процес діставання іграшки і манить жага перемоги, можливо варто завантажити на ґаджет гру-додаток на вміння і пограти онлайн без втрати великих коштів.

Рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 594/1326/21

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *