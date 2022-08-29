На Тернопільщині чоловік розбив автомат з іграшками, щоб потішити чужих дітей

Дуже часто нам доводиться бачити як у магазинах біля ігрових автоматів з м’якими іграшками юрбляться діти та, незважаючи на невдачу, вперто намагаються здобути такий жаданий приз. Численні спроби завершуються нічим: гроші витрачено, настрій зіпсовано, а іграшка так і залишається всередині «кран-машини» або як ще її називають «Хапайки».

Одні дорослі терпляче пояснюють своїм дітям, що в таких пристроях навмисно закладено механізм програшу, інші обходять стороною гральний автомат, проте знаходяться й такі, хто розбиває «Хапайку» та, діставши звідти іграшки, роздає їх дітям.

Саме такий випадок стався в Чортківському районі, що на Тернопільщині. У смт. Мельниця-Подільська, за версією сторони обвинувачення у вечірній час доби чоловік викрав з ігрового автомата 24 м`які іграшки на загальну суму 4310,00 грн. Проте у судовому засіданні свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, яке викладене в обвинувальному акті, обвинувачений не визнав.

Чоловік розповів, що, перебуваючи в магазині, він бачив як біля автомата діти намагалися виграти іграшку, але їм не вдавалося. Це його роздратувало, він захотів сам витягнути забавку, кинув у «кран-машину» 50 грн., але теж нічого не виграв. Тоді він розізлився, бо вважав, що автомат обдурює дітей, пропхав руку в отвір, котрий знаходився внизу пристрою, пошкодив захисну перегородку і витягнув звідти іграшки, частину з яких роздав дітям, які там були присутні, а решту наступного дня віддав знайомому для його малечі. Вину не визнає, бо витягнув іграшки з автомата не для себе, а саме через роздратування, тому й роздав призи дітям, не залишивши при цьому собі нічого.

Призначений захисник Олександр Когут вважає, що в діях його підзахисного відсутній умисел на вчинення крадіжки, а саме корисливий мотив, як складовий елемент суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, а його вина не доведена належними та допустимими доказами. Крім того, в судовому засіданні стало відомо, що потерпілому були повернуті всі іграшки, відшкодовано збитки та претензій до обвинуваченого немає.

З огляду на досліджені матеріали справи, суд прийшов до висновку, що чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України слід виправдати, ухваливши відносно нього виправдувальний вирок з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв`язку з недоведеністю, що в його діях є склад інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Коментує адвокат Олександр Когут: «Я звернув увагу на відсутність корисливого мотиву, як суб’єктивної сторони злочину. На цьому і будував стратегію захисту. Але варто зазначити, що у справі був ще й цілий ряд процесуальних порушень, які були допущені на стадії досудового слідства».

Власники гральних автоматів мають великий простір для експериментів. До прикладу, вони спочатку можуть зробити машину «простішою» аби пристрій заробив собі репутацію легкої наживи, а вже потім змінити стратегію на більш прибуткову для себе. Проте, якщо дитині подобається саме процес діставання іграшки і манить жага перемоги, можливо варто завантажити на ґаджет гру-додаток на вміння і пограти онлайн без втрати великих коштів.