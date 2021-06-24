Как выбрать USB-кабель?

До недавнего времени USB-кабели поддерживали только функцию передачи данных. И лишь спустя некоторое время производителям удалось добавить еще и возможность передачи энергии. То есть, имея под рукой всего один аксессуар, стало возможным заряжать мобильное устройство и при этом обмениваться информацией с другим оборудованием, например компьютером. Это очень продуманное и удобное решение, особенно когда у нас в пользовании несколько мобильных устройств с одинаковым интерфейсом подключения.

Важные параметры, которые стоит учитывать при выборе кабеля

В большинстве случаев каждое мобильное устройство комплектуется соответствующим кабелем и в первое время пользователю не о чем беспокоится. Однако данные аксессуары недолговечны и к тому же часто теряются, поэтому рано или поздно придется столкнуться с поиском нового кабеля.

Интерфейс подключения

Для начала необходимо определиться с типом коннектора. С одной стороны провода должен быть USB-A, соответствующий зарядному устройству или блоку питания. С другой стороны кабеля – тип подключения, соответствующий мобильному устройству.

Самым популярным является разъем micro-USB, а соответствующие аксессуары можно взять здесь https://www.aks.ua/catalog/usb/interfeis-podklyucheniya/microusb.

Однако, в последних моделях мобильных устройств используется разъем USB-C, который становится все более популярным и вскоре может вытеснить существующие типы коннекторов.

Длина провода

При выборе кабеля USB очень важно учитывать не только качество изготовления, но и его сопротивление. Это особенно важно при использовании зарядного устройства с технологией Quick Charge. Без подходящего кабеля блок питания не будет заряжать устройство так быстро, как хотелось бы.

Но практически ни один производитель USB-кабеля не указывает значение электрического сопротивления в спецификации выпущенного продукта. Чаще всего единственные данные, которые доступны покупателю – это длина кабеля. Показатель сопротивления особенно важен при длине провода свыше 3 метров.

А дальше мы можем полагаться на собственную интуицию. То есть по качеству изготовления судить об эффективности работы аксессуара. По идее, более толстое сечение может говорить о меньшем сопротивлении проводов.

Сила тока

Бывает, что в спецификации есть информация о выходном токе, который поддерживает аксессуар. Это важные данные, на которые обязательно стоит обратить внимание.

Брэнд

Производитель тоже важен. Если продавец указывает марку кабеля, например, Remax, Hoco, Baseus, то велика вероятность того, что он будет выполнен качественно и соответствовать заявленным характеристикам.