Твердотопливные котлы длительного горения Altep

Компания “Альтеп-Центр” выпускает отопительное оборудование для частных домохозяйств, коммерческих, производственных объектов. Продукция высокого качества служит для обогрева помещений любых размеров. Такое приобретение экономически выгодное, потому что уголь, дрова, пеллеты – бюджетные виды топлива. Оборудование безопасное, надежное и долговечное.

Ассортимент выпускаемой продукции

Наибольшим спросом среди потребителей пользуются котлы длительного горения. Их преимущество в том, что загрузка топлива осуществляется не чаще 1-2 раз в сутки. Вам не придется постоянно контролировать работу отопительного оборудования. Надежная система автоматического управления поможет в этом. Производитель выпускает следующие виды продукции:

котлы на угле;

оборудование на пеллете;

с ручной загрузкой топлива;

с автоматической подачей топлива;

на биотопливе;

теплоаккумуляторы;

бункера;

пеллетные горелки;

модульные отопительные котельные для объектов социального назначения.

Качественные твердотопливные котлы служат 20-30 лет. Производитель дает гарантию 5 лет. Если в течение этого срока используемые виды оборудования выходят из строя, ремонт и восстановление осуществляется силами компании бесплатно. Нужно только подать рекламацию менеджеру.

Выпускаются отопительные устройства из высококачественной стали толщиной 5-10 мм, диапазон рабочих мощностей составляет 10-1500 кВт. Каждый клиент сможет подобрать подходящее оборудование для своих целей. Котел может отапливать целый дом в холодный период, а модульная котельная служит для больших по площади помещений или нескольких домов сразу.

Преимущества заказа отопительного оборудования у производителя

Чтобы заказать товары для отопления дома, обратитесь к менеджеру компании, согласуйте детали сделки. Он предложит конкретные варианты приобретения, поможет в оформлении заявки. Сроки поставки зависят от сложности заказа. Если требуемая модель есть в наличии, отгрузка осуществляется сразу. Поставки ведутся по всей территории Украины. Котлы доставляются с полным пакетом сопроводительной документации.

Для нормальной эксплуатации оборудования важна правильная его установка. Представители компании оказывают и такие услуги, проводят пусконаладочные работы. Обо всех возможностях сервисного обслуживания вы узнаете от менеджера на предварительной консультации.