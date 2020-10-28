Твердотопливные котлы длительного горения Altep
Компания “Альтеп-Центр” выпускает отопительное оборудование для частных домохозяйств, коммерческих, производственных объектов. Продукция высокого качества служит для обогрева помещений любых размеров. Такое приобретение экономически выгодное, потому что уголь, дрова, пеллеты – бюджетные виды топлива. Оборудование безопасное, надежное и долговечное.
Ассортимент выпускаемой продукции
Наибольшим спросом среди потребителей пользуются котлы длительного горения. Их преимущество в том, что загрузка топлива осуществляется не чаще 1-2 раз в сутки. Вам не придется постоянно контролировать работу отопительного оборудования. Надежная система автоматического управления поможет в этом. Производитель выпускает следующие виды продукции:
- котлы на угле;
- оборудование на пеллете;
- с ручной загрузкой топлива;
- с автоматической подачей топлива;
- на биотопливе;
- теплоаккумуляторы;
- бункера;
- пеллетные горелки;
- модульные отопительные котельные для объектов социального назначения.
Качественные твердотопливные котлы служат 20-30 лет. Производитель дает гарантию 5 лет. Если в течение этого срока используемые виды оборудования выходят из строя, ремонт и восстановление осуществляется силами компании бесплатно. Нужно только подать рекламацию менеджеру.
Выпускаются отопительные устройства из высококачественной стали толщиной 5-10 мм, диапазон рабочих мощностей составляет 10-1500 кВт. Каждый клиент сможет подобрать подходящее оборудование для своих целей. Котел может отапливать целый дом в холодный период, а модульная котельная служит для больших по площади помещений или нескольких домов сразу.
Преимущества заказа отопительного оборудования у производителя
Чтобы заказать товары для отопления дома, обратитесь к менеджеру компании, согласуйте детали сделки. Он предложит конкретные варианты приобретения, поможет в оформлении заявки. Сроки поставки зависят от сложности заказа. Если требуемая модель есть в наличии, отгрузка осуществляется сразу. Поставки ведутся по всей территории Украины. Котлы доставляются с полным пакетом сопроводительной документации.
Для нормальной эксплуатации оборудования важна правильная его установка. Представители компании оказывают и такие услуги, проводят пусконаладочные работы. Обо всех возможностях сервисного обслуживания вы узнаете от менеджера на предварительной консультации.