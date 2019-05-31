Как и с чем носить кроссовки девушке?

С каждым годом кроссовки становятся все более востребованной обувью, которая используется не только для активных тренировок, но и повседневной носки. Современные девушки сочетают кроссовки с любой одеждой, создавая себе оригинальный, гармоничный и стильный образ в любой сезон.

С каждым годом кроссовки становятся все более востребованной обувью, которая используется не только для активных тренировок, но и повседневной носки. Современные девушки сочетают кроссовки с любой одеждой, создавая себе оригинальный, гармоничный и стильный образ в любой сезон. Главное научиться правильно подбирать кроссовки, ориентируясь на их презентабельный внешний вид, а также удобство. Хорошим вариантом будут женские кроссовки Rihanna Fenty Puma, которые соответствуют всем трендам этого сезона, подходят, как под джинсы, так и под платья.

Кроссовки с юбками

Стереотип, что юбки можно носить только под туфли или босоножки, уже давно ушел на второй план. Сегодня девушкам не нужно идти на жертвы ради того, чтобы выглядеть стильно, красиво, изящно.

Благодаря моде на спортивный стиль, кроссовки можно сочетать с гламурными юбками, которые отлично вписываются в лук современной девушки. Не обязательно выбирать только спортивные юбки, хорошим вариантом будут юбки-тюльпаны, пышные юбки-пачки и другие. С ними идеально сочетаются кроссовки Puma Rihanna, которые выглядят аккуратно, стильно, элегантно.

К ярким кроссовкам можно подобрать юбку-карандаш, имеющую геометрический принт. На верх к юбке подойдет пуловер в сдержанном цветовом решении. Также можно экспериментировать, комбинируя яркий верх и светлый низ. Кроссовки под юбки могут быть разного плана, не обязательно выбирать модели на высокой платформе. Даже обычные спортивные кроссовки с брендовым логотипом отлично впишутся в образ, будут максимально его дополнять.

Кроссовки под платье

Пора забыть о скучных балетках и лодочках, которые только способствуют появлению мозолей и вызывают дискомфорт при хождении. Сегодня с платьями можно сочетать женские кроссовки Пума, которые характеризуются красивым внешним видом, максимальным комфортом, удобством при хождении.

Среди моделей платьев, которые идеально вписываются под стиль кроссовок, отметим:

Платье-рубашка.

Платье-трапеция.

Спортивное платье-майка.

Платье с длиной миди.

Платье в монохромной гамме.

Цветовые решения для моделей можно выбирать индивидуально, ориентируясь на цвет самих кроссовок. Под короткое платье лучше всего выбирать обувь на высокой платформе, потому что низкие кеды будут только зрительно укорачивать ноги, создавая не самый привлекательный вид девушке.

Высокие конверсы будут отличным вариантом для платьев с длиной в пол, а вот низкие хорошо сочетаются с длиной миди. Среди материалов для платьев предпочтение отдается не только трикотажным моделям, но еще и шифоновым, ажурным, атласным. С моделями платьев можно экспериментировать по личному усмотрению, главное создавать зрительную эстетику и чувствовать себя уверенно в данном наряде.

Пальто с кроссовками

Мода прошлых сезонов принесла в современность возможность сочетания кроссовок с пальто классического прямого кроя. Главное выбирать сдержанные тона, прибавляя яркость образу только с помощью незначительного аксессуара в виде шарфа или сумочки.

Хорошим вариантом будут спортивные кроссы в сочетании с пальто. Можно отдать предпочтение белым кроссовкам на высокой платформе и пальто бежевого, синего или черного цвета. Под данный стиль подбирается удобный клатч, который будет элегантно смотреться, прибавлять образу небольшую женственность.

Для укороченного жакета хорошим вариантом будут сникерсы. Они смогут зрительно вытянуть силуэт, сделать образ более изящным. С цветовыми решениями здесь можно экспериментировать по личному усмотрению.

Кроссовки с джинсами

Стандартным вариантом будет сочетание спортивных или классических кроссовок с джинсами, которые будут идеально подходить в любое время года, независимо от сезона. Среди моделей джинсов предпочтение стоит отдать бойфрендам, скинни, классике. Это самые лучшие варианты, которые идеально сочетаются с любыми кроссовками.

Наверх можно выбрать любую толстовку, гольф или свитер свободного фасона. Можно создать деловой стиль, выбирая блузку, джинсы и кроссовки. Сегодня полет фантазии для сочетания одежды и кроссовок просто неограниченный, поэтому можно максимально экспериментировать с образом.

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