У Тернополі чиновники відмовили в допомозі чоловіку, який став інвалідом в АТО

До Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся учасник бойових дій. Чоловік має право на одноразову грошову допомогу у зв’язку із встановленням інвалідності в результаті захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини. Проте, у призначенні такої військовому відмовили. Вирішити проблему та в судовому порядку зобов’язати Міністерство оборони призначити і виплатити кошти допомогла адвокат Оксана Лисенко.

Клієнт розповів що 2014 року його було мобілізовано до Збройних сил України. Впродовж 2014-2015 років чоловік тричі брав участь в антитерористичній операції на східній часині України. Під час виконання своїх обов’язків військової служби отримав важкі поранення (травму ноги, контузію голови).

В результаті медичних обстежень та лікування медико-соціальною експертною комісією встановлено ІІ групу інвалідності довічно, із зазначенням причин інвалідності – захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини.

В лютому 2018 року учасник бойових дій звернувся до Тернопільського обласного військового комісаріату із заявою про призначення і виплату йому одноразової грошової допомоги у зв’язку із встановленням йому ІІ групи інвалідності, що настала в результаті захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини. Проте у відповідь отримав повідомлення з департаменту фінансів Міністерства оборони України у якому зазначалося, що рішенням комісії Міністерства оборони України йому відмовлено в призначені одноразової грошової допомоги.

Оскільки така відмова є неправомірною, 10 вересня 2018 року чоловік звернувся за захистом своїх прав до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД.

20 вересня 2018 року наказом Тернопільського місцевого центру учаснику бойових дій призначено адвоката Оксану Лисенко для представництва і захисту порушених його прав у судовому порядку.

Адвокат оперативно зібрала і опрацювала наявні докази та подала позовну заяву до Тернопільського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення Міністерства оборони України і зобов’язання вчинити певні дії.

Під час судового розгляду, адвокату Оксані Лисенко вдалося довести протиправність рішенням комісії Міністерства оборони України в частині відмови учаснику бойових дій в призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги у зв’язку із встановленням ІІ групи інвалідності, що повинна бути призначеною і виплаченою у відповідності до вимог ст.16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду позовні вимоги задоволено повністю. Суд зобов’язав Міністерство оборони України призначити і виплатити одноразову грошову допомогу учаснику бойових дій у відповідності до п.8 «Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні або перевірочні) та спеціальні збори чи проходження служби у військовому резерві», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року №975.

Нагадуємо, що за отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.

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