Как зарегистрироваться и войти в онлайн казино Goxbet?

Быстрая регистрация и вход в казино Goxbet

Онлайн-казино Goxbet работает с 2017 года. На сайте оператора собрано более тысячи игровых аппаратов на любой вкус. Однако начать денежные средства и получать реальные выигрыши пользователи могут лишь после прохождения регистрации. Она занимает всего несколько минут. Создание профиля на официальном сайте https://odegda.kiev.ua/ позволяет игрокам не только стать клиентами казино, но и получить щедрые приветственные подарки.

В качестве первого регистрационного бонуса игроки могут выбрать стандартный подарок в виде 50 фриспинов или поощрение по промо-коду. Бонусные коды Гохбет 4 публикуются на сайтах партнеров казино. Еще один презент предлагается новичкам в виде 200% от размера первого депозита.

Регистрация и вход в казино

Регистрация в онлайн казино занимает всего несколько минут. Пройти ее можно через официальный сайт либо его мобильную версию с использованием смартфона или планшета. Для начала игрокам необходимо кликнуть на форму «Регистрация». В форме можно выбрать один из трех методов создания аккаунта:

По адресу электронной почты;

По номеру телефона;

Через привязку к профилю в социальных сетях.

При создании профиля с помощью одного из двух первых способов необходимо указать контактные данные (email либо номер телефона), логин и пароль для профиля, а также выбрать валюту. Ставки могут совершаться на гривны, евро или тенге. Игрокам рекомендуется выбрать местную валюту, поскольку это позволяет проще контролировать расход банкролла. Также пользователям в ходе регистрации необходимо выбрать приветственный бонус. По умолчанию игрокам начисляется 50 бонусных вращений. Однако пользователи могут выбрать и другой вариант: подарок по промо-коду либо отказаться от любых поощрений. Третий способ регистрации предполагает привязку к профилю Telegram, Facebook, Google. Аутентификация предполагает загрузку информации о пользователе в профиль казино.

Регистрация на сайте GoxBet доступна только пользователям старше 18 лет. При заполнении регистрационной формы игрокам необходимо подтвердить свое совершеннолетие, поставив галочку напротив соответствующего чекбокса.

Вход в профиль осуществляется при заполнении формы авторизации, в которой указывается логин и пароль. Если пароль был забыт, его можно восстановить с помощью специальной кнопки. Также возможен вход через привязанный к аккаунту казино профиль соцсети.

Функции личного кабинета Goxbet

На сайте казино Гохбет 4 создан максимально удобный для пользователей личный кабинет. Он состоит из следующих разделов:

Сообщения – раздел, в котором хранится переписка с администрацией казино;

Профиль игрока – здесь игроку необходимо заполнить личную информацию о себе, а также добавить контактные данные;

Счета – в данном разделе игроки могут открывать дополнительные счета в других валютах;

История бонусов – в категории публикуются доступные и раннее полученные бонусы;

Пополнить – раздел, необходимый для внесения депозитов;

Турниры – в разделе публикуется перечень доступных турнирных соревнований (активных, будущих и завершенных);

Вывести – категория для совершения транзакций по выводу средств;

Еще – в этом разделе дублируется история бонусов, а также совершенных денежных операций.

Личный кабинет в GoxBet понятен на интуитивном уровне, не требует дополнительного изучения. Однако при необходимости игроки могут задать соответствующие вопросы специалистам саппорта.