У Тернополі розшукують злочинний дует, який не заплатив за їжу в ресторані

Увага! Поліцейські розшукують злочинний дует

Правоохоронці Тернополя встановлюють місце знаходження чоловіка та жінки, яких підозрюють у скоєнні злочину.

Подія трапилася 11 серпня близько 21:45 в приміщенні ресторану, що на вулиці Злуки.

Незнайомці викрали портативний зарядний пристрій та не оплатили рахунок за їжу.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами в Тернополі 27-11-70, 096-519-52-10 або на лінію «102».