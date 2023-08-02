Какой качества должен быть металл для долговечной металлочерепицы

Металлочерепица в качестве надежного и прочного кровельного покрытия используется не одно десятилетие. С годами интерес к материалу не утихает, а наоборот производители работают над расширением ассортимента, улучшают технологию изготовления и разрабатывают новые формы геометрии для самого востребованного кровельного материала.

Главное сырьё для металлочерепицы – тонколистовая сталь, но её состав, толщина и технические характеристики оказывают решающую роль в формировании качества конечного товара.

Какие параметры может иметь тонколистовая сталь

Стальная основа – это лист металла толщиной в среднем 0,45 мм, но в некоторых случаях этот параметр может быть меньше или больше. Если металлочерепица изготовлена из стали толщиной 0,5 мм, она становится образцом прочности и выносливости. Но на практике продукция в похожей вариации встречается редко в связи с:

Дороговизной сырья, которое является основой для металлической черепицы и закладывает фундамент для формирования её прочности.

Малым числом изготовителей, которые работают с подобным сырьем, ведь это всегда равно высоким ценам на продукцию.

Если сталь будет тоньше, чем 0,45 мм, скорее всего изделие имеет китайское происхождение. Использовать такую металлочерепицу можно только для временных конструкций, ведь для длительной службы эта продукция совершенно не подходит из-за высокого риска деформации, повреждений и протечек.

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Почему важен состав металла?

Не только толщина имеет значение, также может по-разному влиять на то, как себя поведет в эксплуатации металлочерепица и состав металла. Если в нём будут содержаться определенные примеси, это может влиять на прочность изделия, также могут иметь место другие влияния внешней среды. К примеру, металл может быть более уязвим перед определенными факторами, которых невозможно избежать в силу их естественной природы. Поэтому и важно, чтобы состав металла был хорошим – отсутствие примесей, качественная основа.

Как влияет металл на службу металлочерепицы?