17:34 | 2.08.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі повністю перекрили рух автотранспорту на вул. Гайовій

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З метою проведення капітального ремонту у Тернополі на вул. Гайовій, на ділянці дороги від транспортної розв’язки вулиць Гайова – Подільська до залізничного мосту на вулиці Гайова, повністю перекрито руху автотранспорту.

Наразі рух перекрито у районі одноарочного мосту. Автотранспорт зможе проїжджати тут у вечірній час до комендантської години.

На ділянці проведення робіт встановлені відповідні дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху.

Просимо водіїв врахувати зміни та завчасно планувати маршрути руху.

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