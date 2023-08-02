У Тернополі повністю перекрили рух автотранспорту на вул. Гайовій

З метою проведення капітального ремонту у Тернополі на вул. Гайовій, на ділянці дороги від транспортної розв’язки вулиць Гайова – Подільська до залізничного мосту на вулиці Гайова, повністю перекрито руху автотранспорту.

Наразі рух перекрито у районі одноарочного мосту. Автотранспорт зможе проїжджати тут у вечірній час до комендантської години.

На ділянці проведення робіт встановлені відповідні дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху.

Просимо водіїв врахувати зміни та завчасно планувати маршрути руху.