Какой выбрать ноутбук для работы



Покупать ноутбук для работы приходится не так редко, ведь многие люди работают удаленно, фрилансерами, цифровыми кочевниками. Дня них это устройство — основной кормилец. К счастью, сейчас рынок предлагает множество моделей, так что каждый может купить ноутбук в Украине под свой бюджет и потребности.

А еще стоит позаботиться об удобных девайсах. Например, хорошие наушники – мастхэв для тех, кто часто общается онлайн. Просто купить наушники – и ваши звонки будут максимально удобными и четкими.

Рекомендации по характеристикам ноутбука для работы

Для работы важно выбрать ноутбук с хорошим процессором, например Intel Core i5 или i7, чтобы не было зависаний. Рекомендуется 8 ГБ оперативной памяти или больше. SSD на 500 ГБ – минимум для скорости работы. Батарея – не менее 8 часов автономности, чтобы выдерживать рабочий день без зарядки, или же дополнительно приобрести повербанк и не переживать о том, что ноут может не вовремя разрядиться.

ТОП недорогих ноутбуков для работы

Срочно понадобился ноутбук, но вы ограничены в средствах или не хотите тратить все сбережения? Вот наш рейтинг недорогих ноутбуков, которые отлично подойдут для офисных задач:

Ноутбук Acer Chromebook CB315-4H – простое и надежное устройство на ChromeOS. Подходит для веб-серфинга, документов и онлайн-заданий. Легкий, хороший дисплей и обеспечивает долгую работу без подзарядки. Идеально для тех, кто работает в облаке. Ноутбук Asus X1500EA-BQ4255. Модель с процессором Intel Core i3, обеспечивающая хорошую производительность для ежедневных задач. 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать со многими приложениями одновременно. Четкий экран и приятный дизайн делают его отличным выбором для работы. Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP – мощный и доступный вариант с процессором Intel Pentium. У него хороший набор характеристик для работы с документами и интернетом. Стильный и компактный, легко брать с собой, а хорошая автономность позволяет не переживать о зарядке. Ноутбук Acer Aspire 3 A315-35 – классика среди недорогих рабочих ноутбуков. Оснащенный процессором Intel Celeron и SSD-диском, он обеспечивает быстрый старт системы и стабильную работу. Подойдет для базовых офисных задач и мультимедийных развлечений после работы. Ноутбук Asus Vivobook 15 – стильный и производительный вариант с хорошей ценой. Большой 15.6-дюймовый экран и процессор Intel Core i3 позволяют удобно работать с любыми офисными программами. Тонкий корпус и легкий вес делают его удобным в использовании, как дома, так и в дороге.

Если вам нужен надежный ноутбук для работы, присмотритесь получше к нашему рейтингу. Выбирайте тот, который подходит именно вам, и наслаждайтесь ежедневно комфортной работой