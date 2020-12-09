08:05 | 9.12.2020
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Новини Тернополя 

До уваги водіїв: попередження про погіршення погоди на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!

Інформація про ускладнення погодних умов, що можуть призвести до порушень транспортного сполучення!

У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів від циклону з центром над Італією на території Тернопільської області 10 – 11 грудня 2020 року очікується зміна погодних умов:
Невеликі та помірні опади різного фазового стану (10 грудня мокрий сніг та дощ, 11 грудня – дощ).
На дорогах ожеледиця.
10 грудня та вдень 11 грудня пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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