До уваги водіїв: попередження про погіршення погоди на Тернопільщині

Інформація про ускладнення погодних умов, що можуть призвести до порушень транспортного сполучення!

У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів від циклону з центром над Італією на території Тернопільської області 10 – 11 грудня 2020 року очікується зміна погодних умов:

Невеликі та помірні опади різного фазового стану (10 грудня мокрий сніг та дощ, 11 грудня – дощ).

На дорогах ожеледиця.

10 грудня та вдень 11 грудня пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.